压紧压实责任筑牢安全防线 深化查险除患守护节日平安

昨日下午，在收听收看全省“六查一打”专项行动暨元旦假期安全防范工作视频调度会议后，我市立即召开视频会议，对做好“双节”安全生产工作进行再动员、再部署。

昨日下午，在收听收看全省“六查一打”专项行动暨元旦假期安全防范工作视频调度会议后，我市立即召开视频会议，对做好“双节”安全生产工作进行再动员、再部署。 昨日下午，在收听收看全省“六查一打”专项行动暨元旦假期安全防范工作视频调度会议后，我市立即召开视频会议，对做好“双节”安全生产工作进行再动员、再部署。 市委常委、常务副市长张玉杰在我市会议上指出，岁末年初是安全生产关键期，也是各类事故高发期。各级各有关部门要切实增强紧迫感责任感，自我加压、高度警醒、严督实查，落实落细安全措施，坚决守住安全生产底线、红线、生命线。要纵深推进“六査一打”专项行动，紧盯关键领域、薄弱环节，聚焦危化、矿山、建筑、交通、燃气等重点行业，持续查险除患，细化应急预案，尽最大可能把隐患化解在萌芽之时。要压紧压实压细各方责任，严格执行“一岗双责”，落实“三管三必须”要求，压实属地管理、行业监管、企业主体责任，狠抓基层末梢责任落实，逐级传导压力，拧紧责任链条。要从严从紧抓好督导考评，组织开展联合执法，深入实施交叉互查，从严追责问责，堵住管理漏洞，全面提升安全治理能力水平。 会议还部署了“双节”烟花爆竹安全监管工作，强调要强化监管执法、严格源头管控，确保全市人民平安快乐祥和过节。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖)