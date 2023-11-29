28日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神，中央纪委、省纪委有关工作要求，以及市委主要领导调研市纪检监察宣传教育基地有关要求，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

28日，市纪委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神，中央纪委、省纪委有关工作要求，以及市委主要领导调研市纪检监察宣传教育基地有关要求，研究贯彻落实意见。市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并讲话。

会议强调，全市纪检监察机关要坚定不移落实市委“三个统一”要求，主动服务中心大局，聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴、民生保障等重点工作，充分发挥监督保障作用，为奋力开创现代化洛阳建设新局面提供坚强保障。要坚持严的基调不动摇，严肃查处党的二十大后依然不收敛不收手、顶风违纪，违反政治纪律政治规矩，不担当不作为等问题，持续营造风清气正政治生态和良好发展环境。要强化监督预防，进一步转变监督执纪理念，及时发现苗头性、倾向性问题，使干部不犯错误、少犯错误。要持续树牢正确执纪导向，不断完善激励干部担当作为措施，让真抓实干、担当作为在河洛大地蔚然成风。要持续加强纪检监察干部自我监督管理，以彻底的自我革命精神锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

会议研究部署了元旦春节假期正风肃纪工作，强调要紧盯“关键少数”、重点场所、突出问题，紧盯违规吃喝、违规收送礼品礼金等违反中央八项规定精神问题，开展不间断、多轮次明察暗访，严防隐形变异、反弹回潮，以钉钉子精神纠治“四风”问题，坚决防止“节日病”。要坚持党性党风党纪一起抓，将惩治威慑、完善制度、教育引导贯通起来，不断深化源头治理，坚决防止由风及腐、由风变腐，不断推进作风建设常态化长效化。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄)