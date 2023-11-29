市政协十四届十次主席会议召开

28日，市政协主席孙延文主持召开市政协十四届十次主席会议。

28日，市政协主席孙延文主持召开市政协十四届十次主席会议。

会议传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要文章精神，传达学习中央经济工作会议、省委十一届六次全会暨省委经济工作会议、市委十二届五次全会暨市委经济工作会议精神，听取各专门委员会2023年工作总结暨2024年工作打算的汇报，听取关于通报表扬2023年度优秀提案和提案办理先进单位、先进个人及2023年度优秀市政协委员事宜的汇报，审议《2024年度市政协协商工作计划(讨论稿)》，审议关于召开政协第十四届洛阳市委员会第二次会议有关事宜。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)