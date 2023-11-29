“双节”期间 洛阳市群众文化活动丰富多彩

“双节”期间，洛阳市图书馆、文化馆、城市书房将开展一系列丰富多彩、各具特色的文化活动，让广大市民尽享丰盛的“文化大餐”。

“双节”期间，洛阳市图书馆、文化馆、城市书房将开展一系列丰富多彩、各具特色的文化活动，让广大市民尽享丰盛的“文化大餐”。

2024年1月1日至2月25日，洛阳市图书馆将举办“迎双节 品书香”读书赠大礼暨2024双节“阅读之星”评选活动，凡持有洛阳市各级公共图书馆读者证的读者均可参与。洛阳市图书馆将根据活动期间单卡借阅量、参与阅读活动等情况综合评定出“阅读之星”，并为获奖者颁发“阅读之星”证书及精美小礼品。

精彩的阅读场景、优美的阅读角落、具有浓郁书香气息的洛阳地标建筑……2024年1月1日至2月25日，洛阳市图书馆将举办“最美阅读瞬间”摄影大赛，征集内容为聚焦洛阳市图书馆、城市书房、书店等精彩阅读场景，读者在参与各类阅读活动时的精彩时刻，或拍摄洛阳城市中带有书香元素的地标建筑等，大赛设一等奖三名、二等奖六名、三等奖九名，总奖金超过万元。

2024年1月1日至2月25日，“过充电双节，逛图书超市”图书馆里过大年活动将在洛阳市图书馆举办，该馆将开展“书宴贺新春”新书展借、洛图网上预借送书上门等活动，为广大读者备足文化年货。

2023年12月30日至2024年2月25日，洛阳市图书馆还将举办“‘阅’读新春 书卷飘香”优秀数字资源推广活动，包含线上主题讲座、好书推荐、优秀数字资源展示等精品栏目，根据读者的兴趣、爱好、年龄、性别等特征，发布经典图书相关推介内容，向读者推荐阅读书籍。

“双节”期间，洛阳市图书馆、城市书房、邻里中心还将开展喜迎新春“寻迹十三朝”“兰台读书会”“趣味民俗”“灯谜有奖竞猜”“龙舞童趣学科学”“龙舞童趣做手工”“龙舞童趣绘本分享”“童眼看世界”“趣味民俗体验”“喜迎新春影片放映”等一系列阅读推广活动，让广大读者度过一个书香年、文化年。

您还可以到洛阳市文化馆欣赏画展。2023年12月29日至2024年1月29日，“极目嵩岳——左小枫嵩山主题画展”在洛阳市文化馆举行，展出嵩山主题绘画作品50余幅，该画展为公益展览，广大市民可免费参观。

各县区文化活动同样丰富多彩。元旦假期，洛龙区各城市书房将举办“迎新年 庆元旦”系列文化活动；偃师区多个城市书房将举办庆元旦儿童故事大会、萌宝相声大会、萌娃童谣汇、新年童诗会、“庆元旦”非遗手工活动等活动；孟津区多个城市书房将举办书香孟津·周末公益故事会、“全民读书月”主题读书会及元旦诗歌朗诵会等活动；新安县部分城市书房将举办迎元旦诗歌朗诵活动；嵩县部分城市书房将举办“寻年俗、享年趣”——书香迎元旦活动；汝阳县部分城市书房将举办“庆贺元旦，放飞梦想”少儿绘画公益课堂、“沉浸书香过元旦”城市书房奇妙夜派对活动。

洛阳市相关部门负责人表示，洛阳将通过开展形式多样的文化活动，丰富群众节日期间精神文化生活，大力营造浓厚的节日文化氛围，增强人民群众的文化获得感、幸福感。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华）