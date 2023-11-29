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穿越盛唐洛阳年丨非遗面塑、拓片，活字印刷免费体验！元旦假期洛阳市图书馆等您打卡
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.12.29 19:37

　　29日，以“品鉴古籍文化源远流长 感受中华文明博大精深”为主题的书香河南第二届全民阅读大会洛阳分会场活动在洛阳市图书馆开幕。

　　去年以来，洛阳着力在完善公共阅读设施、创新阅读服务方式、广泛开展阅读活动上下功夫，全市“15分钟阅读圈”基本形成，“爱读书、读好书、善读书”社会氛围日益浓厚，“书香洛阳”品牌入选2023年全国新时代“终身学习品牌项目”。下一步，洛阳将以重大活动为牵引，以评选表彰为导向，以建强队伍为抓手，营造全民阅读浓厚氛围，持续擦亮“书香洛阳”品牌。

　　此次活动由洛阳市委宣传部主办，将持续至2024年1月1日(部分将持续至1月7日)。其间，洛阳还将举办文脉书香展洛阳分展、群众性系列读书活动，开展书香河南公共文化平台推广、古籍保护传承相关活动。活动现场设置非遗面塑、拓片、剪纸，古法造纸术、活字印刷术等系列体验项目，还有书法、绘画、古琴等交流活动。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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