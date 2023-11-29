穿越盛唐洛阳年丨2024洛阳新年音乐会12月31日晚8时上演

12月31日晚8时，“杜康之夜”2024洛阳新年音乐会将在洛阳正大文化交流中心精彩上演。本次新年音乐会以“奋进洛阳 青春登场”为主题，将为市民奉上一场精彩的音乐盛宴。

12月31日晚8时，“杜康之夜”2024洛阳新年音乐会将在洛阳正大文化交流中心精彩上演。本次新年音乐会以“奋进洛阳 青春登场”为主题，将为市民奉上一场精彩的音乐盛宴。

本次新年音乐会由洛阳爱乐乐团担纲演出，由中国音乐家协会会员、洛阳市音乐家协会主席姬丽娜，洛阳市音乐家协会副主席、洛阳爱乐乐团团长、小提琴演奏博士丁南领衔担纲，洛阳市音乐家协会副秘书长、指挥博士李曈和特邀指挥胡骁共同执棒。同时，邀请到青年男高音、洛阳市音乐家协会副主席孙兆东等倾情演绎。

洛阳爱乐乐团成立于2019年，现有音乐专业博士9名，是活跃在我市的一个高水平艺术团队。

“本次新年音乐会选曲非常丰富，共选取了10多首中外经典作品。”丁南介绍，音乐会开场选择了著名作曲家吕其明创作的交响乐《红旗颂》，旋律慷慨激昂、大气磅礴。此外，奥地利著名作曲家小约翰·施特劳斯的《闲聊波尔卡》《狩猎波尔卡》、波兰作曲家普罗修斯卡的《单簧管波尔卡》，以及《我爱你中国》《黄河颂》《茉莉花》等国内经典名曲，将以管弦乐、独奏、协奏、独唱等多种表演形式呈现。

“洛阳爱乐乐团还为本次新年音乐会创作了原创管弦乐作品，该作品将快板儿融入管弦乐队加以创新，展现民族特色，是一种全新的呈现方式。”丁南说，此外，该乐团为第40届中国洛阳牡丹文化节创作的《交响洛阳》也将在本次新年音乐会上上演。

本次新年音乐会由中共洛阳市委宣传部、洛阳市文化广电和旅游局、洛阳市文学艺术界联合会主办，洛阳广播电视台、洛阳歌舞剧院演艺有限公司、洛阳市音乐家协会、洛阳杜康控股有限公司、洛阳正大文化交流中心、洛阳职业技术学院承办。

为让更多喜爱音乐的观众欣赏到精彩演出，本次新年音乐会将采取线上线下同步的方式，在掌上洛阳、洛阳网、精彩洛阳、洛阳旅游全媒体矩阵、百姓文化云、看洛、老贾播报、洛阳旅游微信公众号等平台同步播出。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 薛文博）