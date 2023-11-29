提前值机、免换乘！洛阳城市候机楼正式投运

29日，洛阳城市候机楼正式投运，这标志着从郑州新郑国际机场乘飞机出行的洛阳旅客可在该候机楼办理值机手续，并通过机场巴士直达机场。

29日，洛阳城市候机楼正式投运，这标志着从郑州新郑国际机场乘飞机出行的洛阳旅客可在该候机楼办理值机手续，并通过机场巴士直达机场。

洛阳城市候机楼位于洛阳龙门高铁站西侧的龙门客运中心二层，设有值机办理、航空问询、休息候车、游客集散等多个区域，提供航空业务咨询、值机办理、机场巴士运输等服务。

该候机楼是郑州新郑国际机场在豫西地区设立的首个异地城市候机楼，由洛阳交运集团负责建设运营。

“旅客到达候机楼后，持本人身份证即可自助办理郑州新郑国际机场的航班值机手续，并乘坐机场巴士直达机场。”洛阳交运集团相关负责人表示，乘机场巴士最快2小时可抵达郑州新郑国际机场T2航站楼出发层，之后可直接安检，进一步节约旅客候机时间、提升便捷度。

据了解，机场巴士每小时一班，票价70至100元。其中洛阳城市候机楼至郑州新郑国际机场的首班车时间为5:45，末班车时间为17:45；郑州新郑国际机场至洛阳城市候机楼的首班车时间为10:00，末班车时间为23:00。旅客可在“洛阳交运”微信公众号查询车次及票价。

城市候机楼的建设，不仅方便旅客出行，还能提高洛阳市对外交通地位，放大区域竞争优势，促进综合交通枢纽建设，推动旅游业发展。洛阳交运集团相关负责人表示，未来将进一步完善洛阳城市候机楼各项服务功能，逐步实现行李托运、机票销售、旅游直通车、旅游产品、文创产品销售等“一站式”综合服务，打造集航空服务与商旅服务为一体的功能复合型城市候机楼，为旅客提供更加舒适便捷的出行体验。（洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 文/图）