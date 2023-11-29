穿越盛唐洛阳年丨网红打卡点、“白居易”互动……龙门石窟“文旅大餐”提前探

元旦假期，龙门石窟景区将开展“龙年游龙门，祈福度新春”主题文旅活动。围绕“龙门祈福”“龙行龘龘”等关键词创意布景，旨在带领更多游客在这里感受厚重文化、奔赴美好新年。

元旦假期，龙门石窟景区将开展“龙年游龙门，祈福度新春”主题文旅活动。围绕“龙门祈福”“龙行龘龘”等关键词创意布景，旨在带领更多游客在这里感受厚重文化、奔赴美好新年。

“目前，龙门石窟为迎接元旦假期所做的准备工作已全部完成。”龙门石窟景区相关负责人介绍，无论是景区场景布置还是人员部署均已就位，30日起，龙门石窟将喜迎天下客。

记者在龙门古街看到，两个“龙行龘龘”中国龙网红打卡点已经基本设置完成，不少游客抢先在这里拍照留影。顺着古街再往里走，参与《龙门首焉·白居易》沉浸式演绎的演员们正在这里进行着最后的紧张排练。该负责人说，为迎接新年，元旦期间，《龙门首焉·白居易》沉浸式演绎将以精彩的历史人物故事、生动有趣的互动式演绎，全新升级亮相，为游客们带来一场全新的文化盛宴。此外，该演绎活动还将再现龙门古街开街迎宾巡礼、白居易诗词串烧、盛唐市井表演、香山茶语等经典场景，元旦期间，游客来到龙门古街，就有机会在香山寺内看到“白居易”与“香山九老”聚会宴游、吟诗作赋、与游客接龙互动的画面。

30日10时起，龙门石窟将通过“龙门石窟景区”微信公众号限量发放“鱼跃龙门”新年定制红包封面。

12月31日17:30—21:00，龙门石窟特色夜游项目“夜游龙门”将限时返场，凡穿汉服游客可免费入园。12月31日午夜00时至2024年1月1日23时59分，龙门石窟还将进行24小时慢直播，邀您共赏2024年的第一缕阳光。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 姜艺莎 文/图）