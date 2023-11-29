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穿越盛唐洛阳年丨古典+摇滚！元旦假期洛邑古城跨年活动亮点提前看
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.12.29 18:29
“国风集结令”活动置景现场

　　29日上午，记者在老城区洛邑古城文峰广场看到，国风集市的场景搭建正在紧锣密鼓地进行中。

　　“这里是‘国风集结令’活动的主会场，游客可以一边观看舞台演出，一边在台下与NPC扮演的大唐诗人李白、杜甫等进行互动，沉浸式体验国风文化。”活动负责人、河南洛邑文化旅游发展有限公司市场部经理程俊晖说。

　　元旦假期，我市将举办28项“穿越盛唐洛阳年”主题系列文旅活动。其中，“国风集结令”“神都好YOUNG2024·洛阳首届国风跨年盛会”两项活动将在洛邑古城举办。

国风集市概念图

　　程俊晖介绍，“国风集结令”活动将在12月31日和2024年1月1日开展。届时，文峰广场将整体装扮为古风市集，10多个摊位陈列在文峰广场两侧，其中包括糖画、面塑等非遗项目展示，和对诗、打灯谜、投壶等互动项目体验。每天15点到20点，游客可在文峰广场指定地点免费领取“通关券”，通过体验、畅玩市集古风项目，集纳印章，即有机会兑换新年礼物一份。

　　同时，活动现场有20余位演员扮演李白、杜甫等角色，在活动主会场及园区其他地点进行巡游，与游客展开对诗等互动，重现千年前的诗词盛宴，让游客真切感受“穿越盛唐洛阳年”。

　　12月31日20点，“国风集结令”首日活动结束后，“神都好YOUNG2024·洛阳首届国风跨年盛会”将无缝衔接，于洛邑古城南广场开展一场打破常规、充满年轻活力的国风音乐表演。

　　现场，新生代说唱歌手、国风&摇滚乐队、戏曲演员等，将用国风摇滚、戏曲说唱等古典+流行的创新演绎方式，重新诠释《千年等一回》《奢香夫人》《山河图》《权御天下》《伯虎说》等热门歌曲，从20点至24点，带领现场游客体验国潮版跨年狂欢。

　　“在2023年最后一天，我们希望为游客营造一场传统文化与时尚潮流碰撞的盛宴，一个释放压力、尽情歌舞的跨年狂欢派对，让全国游客感受古都洛阳的青春活力。”程俊晖说。

　　（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 石智卫 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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