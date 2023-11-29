今后，消费者花钱办卡 无需担心商家“跑路”

花钱办卡，担心商家跑路难追回？预付办卡，直接给商家转账不放心？今后，这些纠纷将得到有效避免！

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29日，洛阳在全省首个推出的省内单用途商业预付卡监管平台“豫付通”正式上线，全流程监管预付式消费，保障消费者合法权益，首批以西工区作为试点，将有100余家商户陆续入驻。

记者在上线仪式现场了解到，该平台由洛阳市市场监管局联合中原信托有限公司打造，由第三方资金存管专户对消费者预付资金进行存管。商户入驻平台后，可根据经营特点在平台上销售预付卡(充值卡)，充值卡金额、类型和赠送优惠均由商户自由设置。消费者登录该平台上购买某个商户的预付卡(充值卡)之后，对应充值金额进入平台为商户专设的存管账户。消费者每消费一次，商户核销一次，在消费者实际产生消费并确认核销后，平台存管资金才会划拨商户，从而保证被存管的预付卡(充值卡)余额安全。

消费者通过微信搜索“豫付通”小程序即可登录该平台。洛报融媒记者登录后看到，主页面按照行业分类，设置有家政服务、美容美发、体育健身、教育培训等多个类别，目前已有部分商户入驻，每个商户都有一个“商户信用码”，并展示其预付费项目价目表。点击“商户信用码”，即可查看商家的信用数据，企业信息、相关证照、资金监管等事项一目了然。记者随机选取一家商户的某项充值卡服务准备付款时，系统会提供一份预付卡消费告知书，并和商家签订预付卡购卡协议。

与此同时，“豫付通”平台还设置了七天无理由退款，消费者如果在购卡七天内没有消费行为可自行申请退款；如果购卡七天内有消费行为或者购卡超过七天，那么退款时需要得到商家的同意。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，省内单用途商业预付卡监管平台“豫付通”的上线，是洛阳探索预付式消费监管路径，破解监管难题，建立风险防范机制，切实保障消费者合法权益的一次创新举措。通过规范预付式消费市场，不仅让消费者实现放心消费，更为商户提供了健康良好、公平公正的发展环境，树立起良好的形象和口碑。下一步，洛阳将深入优化“豫付通”平台消费场景，针对入驻商户提供若干优待扶持政策，吸引更多领域商户入驻，满足多元消费需求，营造安全放心消费环境，创建放心消费示范城市，助推洛阳经济高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 文/图 通讯员 孙怀真 彭丽玫 李二帅）