元旦长跑期间，洛阳这些公交线路临时调整

记者29日从洛阳市公交集团获悉，因2024年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松比赛期间实施交通管制，2024年1月1日6时至12时，赛场周边公交线路临时调整。

记者29日从洛阳市公交集团获悉，因2024年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松比赛期间实施交通管制，2024年1月1日6时至12时，赛场周边公交线路临时调整。

●1路：去程沿原线行驶至金谷园路与唐宫西路交叉口，改走唐宫西路、王城大道、王城大桥、王城大道、古城路、永泰街，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●2路：临时调整为“滨河北路孙辛辅路口西—九都路解放路口西”区间运行。

●3路：去程沿原线行至古城路与龙门大道交叉口，改走龙门大道、太康路、厚载门街、古城路，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●4路：临时调整为“中州东路公交停车场—中州中路定鼎大道口”区间运行。

●5路、48路、56路：去程沿原线行驶至金谷园路与唐宫中路交叉口，改走唐宫中路、定鼎大道、中州中路，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●7路：去程沿原线行驶至九都路王城大道口东，改走九都路解放路下穿隧道，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●8路：去程沿原线行驶至凯旋东路与嘉豫门大街交叉口，改走嘉豫门大街、唐宫中路、定鼎大道、中州中路，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●9路：去程沿原线行驶至中州中路与定鼎大道交叉口，改走定鼎大道、唐宫中路、唐宫西路、解放路、中州中路，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●15路：回程沿原线行驶至滨河南路与聂泰路交叉口，改走滨河南路、王城大道、中州中路，之后恢复原线。

●16路：去程沿原线行驶至定鼎立交桥东，改走定鼎立交桥、定鼎大道、中州中路、定鼎大道、唐宫中路、唐宫西路、纱厂南路，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●17路：去程沿原线行驶至凯旋东路与体育场路交叉口，改走体育场路、九都路解放路下穿隧道、王城大道、凯旋西路，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●18路：内环沿原线行驶至中州中路与承福门大街交叉口，改走承福门大街、唐宫东路、唐宫中路、唐宫西路、纱厂南路，之后恢复原线。调整路段内外环线路一致。

●20路：去程沿原线行驶至芳林南路与九都路交叉口，改走九都路解放路下穿隧道，之后恢复原线。回程沿原线行驶至九都中路与体育场路交叉口，改走九都路解放路下穿隧道、王城大道，之后恢复原线。

●21路：去程沿原线行驶至人民东路与中州中路交叉口，改走人民东路、唐宫中路、定鼎大道、中州中路，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●23路：去程沿原线行驶至九都中路与体育场路交叉口，改走九都路解放路下穿隧道、王城大道，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●25路：去程沿原线行驶至开元大道与周山大道交叉口，改走周山大道、洛宜路、学子街，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●26路、49路：去程由西关发车，改走承福门大街、九都东路、九都中路、嘉豫门大街、凯旋东路，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●28路：去程沿原线行驶至西苑桥北，改走西苑桥、滨河南路、学子街，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●33路：去程沿原线行驶至纱厂南路与唐宫西路交叉口，改走唐宫西路、王城大道、王城大桥、王城大道、古城路、市府东街，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●34路：去程沿原线行驶至唐宫中路与嘉豫门大街交叉口，改走唐宫中路、唐宫西路、纱厂南路，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●35路：回程沿原线行驶至开元大道与学子街交叉口，改走学子街、西苑桥，之后恢复原线。

●36路：临时调整为“东花坛—唐宫中路宫隅路口”区间运行。

●37路：去程沿原线行驶至纱厂南路与唐宫西路交叉口，改走纱厂南路、凯旋西路、王城大道、王城大桥、王城大道，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●40路、50路：去程沿原线行驶至金谷园路与唐宫西路交叉口，改走唐宫西路、纱厂南路、中州中路，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●41路：去程沿原线行驶至解放路与唐宫西路交叉口，改走唐宫西路、唐宫中路、定鼎大道、中州中路，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●52路、81路：去程沿原线行驶至金谷园路与唐宫中路口交叉，改走唐宫中路、唐宫东路、承福门大街、九都东路、洛阳桥，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●53路：去程沿原线行驶至中州东路与承福门大街交叉口，改走承福门大街、九都东路、洛阳桥，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●55路：去程沿原线行驶至唐宫中路与嘉豫门大街交叉口，改走唐宫中路、唐宫东路、承福门大街、九都东路、洛阳桥，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●57路：去程沿原线行驶至开元大道与学府街交叉口，改走开元大道、周山大道到达临时终点站瀛洲桥南。

●59路：去程沿原线行驶至中州中路与定鼎大道交叉口，改走定鼎大道、唐宫中路、唐宫西路、解放路、中州中路，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●62路：去程沿原线行驶至金谷园路与唐宫西路交叉口，改走唐宫西路、王城大道、王城大桥，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●63路：去程沿原线行驶至西苑桥北，改走西苑桥、滨河南路、学子街、开元大道、学府街、牡丹大道、王城大道，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●65路、93路：去程由西关发车，改走承福门大街、九都东路、洛阳桥，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●68路：去程沿原线行驶至解放路与中州中路交叉口，改走中州中路、王城大道、积翠北街、英才路、古城路、王城大道、关林路、周山大道、开元大道，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●69路：去程沿原线行驶九都中路与解放路交叉口，改走牡丹桥、滨河南路、龙门大道，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●70路：去程沿原线行驶至西苑桥北，改走西苑桥、滨河南路、学子街、开元大道，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●76路：去程沿原线行驶至定鼎大道与唐宫中路交叉口，改走唐宫中路、嘉豫门大街、九都中路、洛阳桥，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●77路：去程沿原线行驶至金谷园路与唐宫西路交叉口，改走唐宫西路、王城大道、王城大桥、王城大道、古城路、长兴街，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●88路：去程沿原线行驶至南苑路与南昌路交叉口后，改走南昌路、滨河北路、芳泽路、河洛路接回程。

●92路：去程沿原线行驶至解放路与唐宫西路交叉口，改走唐宫西路、王城大道、王城大桥、滨河南路，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●98路：去程沿原线行驶至纱厂南路与唐宫西路交叉口，改走唐宫西路、金谷园路、纱厂东路、纱厂北路接回程。

●101路：去程沿原线行驶至中州中路与解放路交叉口，改走解放路、唐宫西路、唐宫中路、定鼎大道、中州中路，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●103路：去程沿原线行驶至中州中路与解放路交叉口，改走解放路、唐宫西路、金谷园路，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●106路：临时调整为“河洛古城—定鼎立交桥东”区间运行。

●118路：去程沿原线行驶至开元大道与周山大道交叉口后，改走周山大道、关林路、王城大道、开元大道，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●201路：去程沿原线行驶至金谷园路与唐宫西路交叉口，改走唐宫西路、王城大道、王城大桥、古城路、金城寨街，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●205路：去程沿原线行驶至洛宜路与周山大道交叉口，改走周山大道、关林路、王城大道、开元大道，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●V19路：内环沿原线行驶至中州中路与定鼎大道交叉口，改走定鼎大道、唐宫中路、唐宫西路、纱厂南路，之后恢复原线。外环沿原线行驶至中州中路与解放路交叉口后，改走解放路、唐宫西路、唐宫中路、唐宫东路、承福门大街至西关。

●大数据专线：去程沿原线行驶至开元大道与王城大道交叉口，改走王城大道、牡丹大道、学府街、开元大道，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●文旅专线：去程沿原线行驶中州中路与解放路交叉口，改走解放路、牡丹桥、滨河南路、龙门大道，之后恢复原线。调整路段去回程线路一致。

●61路、78路、便民2号专线比赛期间临时停运。

（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲）