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穿越盛唐洛阳年丨“穿越”直播、应天门3D灯光秀、天门降雪……跨年夜精彩亮点抢先看
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.12.29 17:19

　　作为洛阳市元旦假期“穿越盛唐洛阳年”主题系列文旅活动的一大亮点活动，由洛阳市和抖音平台共同举办的神都跨年主题活动——“隋唐洛阳城·神都跨年夜”受到诸多关注。目前，该活动筹备情况如何？有哪些特色看点？记者为您一一打探。

　　隋唐洛阳城相关负责人介绍，12月31日晚8时起，“隋唐洛阳城·神都跨年夜”将通过网络直播方式与广大网友见面，目前，该活动已进入冲刺彩排期。

　　据了解，这场长约4个小时的网络直播，将娓娓道来一段跌宕起伏的盛唐故事，故事以一名在神都洛阳体验沉浸式剧本杀的游客视角展开。游客在抽到穿越者“洛书”的人物身份后，随即“穿越”到了1400年前，成为武皇宫中一名会跳舞的小宫女……在画外音讲解的剧情推动下，剧情将明堂《神宫乐舞》、“神都仙女团”快闪送福、新年音乐会等环节串联起来，带给网友国风文化跨年的新体验。

　　此外，跨年夜当晚，应天门3D灯光秀还将从23时59分50秒开始播放10秒倒计时，与游客一起在隋唐洛阳城迈进2024年。“今年应天门首次尝试用3D灯光秀的方式与游客一起倒计时跨年。”隋唐洛阳城相关负责人介绍，游客在随着倒计时倒数的同时，还能听到白马寺钟声音效。

　　元旦假期，在应天门二层南平台上，还将连续3天上演人工降雪，具体时间为每天的19:00-19:20和20:00-20:20，一天两场。“神都仙女团”也将每天为游客带来“快闪送福”表演，表演中还将随机向观众赠送小礼品。

　　在应天门北广场，记者看到，巨型许愿瓶的安装已进入收尾试灯阶段。该负责人说，该许愿瓶主题活动由抖音平台和隋唐洛阳城共同打造，其将于12月30日、31日两天时间里“亮相”公众，届时，游客只需要将自己的心愿卡片放进许愿球，再将许愿球投进许愿瓶里，即视为成功参与活动，可现场抽奖赢取精美礼品，礼品包括文创书签、文创背包、雪花棒棒糖等，中奖率达100%。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 通讯员 李芮霄 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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