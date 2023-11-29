穿越盛唐洛阳年丨洛阳这些博物馆研学活动 陪您迎新年

29日，记者获悉，2024年元旦假期期间，洛阳多家博物馆推出研学、亲子活动，陪大家一起迎接新年。

29日，记者获悉，2024年元旦假期期间，洛阳多家博物馆推出研学、亲子活动，陪大家一起迎接新年。

2023年12月30日，洛阳周公庙博物馆将推出“龙呈国瑞气震华夏”活动，带领大家认识龙纹并了解它的发展过程。当天，洛阳周王城天子驾六博物馆将推出“‘元’气满满、‘旦’愿美好”活动，带领大家了解元旦风俗，制作掐丝珐琅书签。

2024年1月1日，洛阳博物馆将推出“爆竹声声迎新年”活动，由研学导师为大家讲解元旦的来历、节日的习俗，并带领大家制作新年挂饰。当天，在八路军驻洛办事处纪念馆，讲解员将为入馆游客介绍元旦由来、元旦习俗及我国古代历法的形成、发展过程。

如果您对这些活动感兴趣，可关注相关博物馆的微信公众号了解详细信息。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 卢杨然 通讯员 阎桦 刘秋杰 文/图）