洛阳移动：数字赋能“七大工程”为乡村振兴筑基注智

持续织密5G网络，矢志不渝筑牢数字经济发展基石

持续织密5G网络，矢志不渝筑牢数字经济发展基石；

做好智慧农业服务，凝心聚力推动乡村特色产业腾飞；

着力打造数字乡村，千方百计满足人民美好生活需要；

拓展多维数智应用，面向未来持续加快乡村振兴步伐……

2023年以来，中国移动河南公司洛阳分公司(以下简称洛阳移动)积极践行中央、省、市关于乡村振兴各项工作部署，发挥信息通信基础设施主力军优势，以农村新基建、农村产业、乡村治理、乡村教育、乡村医疗、乡村文化、金融数智化“七大乡村数智化工程”为抓手，落细人才、智志、产业、消费、民生、党团等六项帮扶举措，努力形成和完善“1+3+X”的“网络+”乡村振兴模式，持续掀起数智化浪潮，以“数智引擎”带动河洛乡村加速驶入振兴“快车道”，为乡村全面振兴贡献澎湃动能！

聚力数字乡村建设，打造智慧发展“新样板”

5G，如何让艾草化身网红足浴包，成为许多人寒冬离不开的“健康宝”，进而推动洛阳的“小艾草”长成“大产业”？在宜阳县董王庄乡赵坡村艾草产业园，中国移动河南公司宜阳分公司(以下简称宜阳移动)用实际行动给出了最出色的回答。

寒冬时节，走进宜阳县董王庄乡赵坡村艾草产业园内，依然是一派热火朝天的景象。赵坡村村民董银盘和其他村民像往常一样，两手麻利地分装足浴包并封口。旁边，宜阳移动莲庄网格工作人员高文晓已经使用中国移动的5G网络开启了“带货模式”：“大家看，这就是网红足浴包的诞生地……”

5G直播带货让宜阳县董王庄乡赵坡村艾草畅销网络

小小的艾草经过切断、粉碎、配比、称重、封包等几道工序，变身网红产品，再通过洛阳移动5G网络直播飞往全国各地，不仅为群众插上了增收致富的翅膀，更成为辐射带动区域经济发展、助力乡村振兴新的经济增长点。

“去年以来，我们陆续引进了艾草种植、艾制品生产、艾炙器具研发等艾制品龙头企业，通过‘基地+工厂+云仓+电商+农户’模式形成较为完整的艾制品产业链，助推当地艾草产业实现规模化发展。”赵坡村党支部书记赵飞祥介绍，为帮助艾草制品拓展销路，近年来，宜阳移动积极完善当地5G网络，方便该产业园开展电商直播，进行线上推介，带动本地100余名群众实现家门口就业。未来产业园还将持续努力，与多方合作，探索开发艾灸机器人和艾灸产品自动化生产线，让特色产业成为乡村振兴的“火车头”。

除了支持乡村产业振兴，宜阳移动还充分发挥网络建设优势为城市提质工作树立了新的标杆。

日前，在宜阳县解放路社区人民南路家属院，宜阳移动着力建设的智慧社区“和物业”管理平台高效运营。老旧的小区经过宜阳移动数智化改造后如今愈发高大上，门禁、道闸、人脸识别、车辆抓拍摄像头、监控视频存储设备以及后端管理平台系统让小区管理进入智能化时代，不仅让居民出入更加便利，而且也让小区管理更加规范。

杨店村“数字乡村”智慧大屏，如今千里眼在洛安装数量达一万多个

而在宜阳县锦屏镇杨店村，宜阳移动推动的数智化服务也通过“数字乡村”智慧平台让基层治理更加高效、智能化。

“自从近年安装了移动公司的数字乡村智慧平台，基层管理方便多了。平台的视频监控不仅能查看实时监控画面，还有回放等功能，方便村里进行人员和车辆管理，而且，借助视频证据还能推动基层矛盾调解，很不赖！”宜阳县锦屏镇杨店村党支部书记谷甫欣说。

据悉，针对宜阳乡镇建设管理中流动人口管理等方面存在的短板，近年来，宜阳移动创新思维建设涵盖六大板块的“数字乡村”智慧平台，除了相关监控，平台数据大屏按照产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等模块展示相关情况，做到一目了然。尤其是在乡村治理中，平台可导入村民通讯录，登记流动人员情况，大大提升了基层治理效能。目前相关平台正陆续覆盖锦屏镇23个行政村。

不仅是宜阳县，2023年以来，洛阳移动在全市积极推进的乡村治理数智化工程，让洛阳越来越多的村庄实现基层治理智能化。截至目前，洛阳移动已在全市1200个行政村实现十户以上的摄像头覆盖，千里眼安装数量达10112端。众多安装在农村居民家中、农村公共区域的摄像头接入“千里眼”平台，方便村民以及镇村工作人员随时通过手机或电脑观看网络远程监控画面，让基层治理步入“智治”时代，铸就智慧发展样板。

加快5G新基建建设，筑牢数字乡村“高速路”

2023年，洛阳移动深入推进乡村数智化新基建工程，快速推进乡村5G网络建设，结出累累硕果。

工程人员严寒中建设乡村5G网络

网优工作人员深入农村旅游热点地优化5G网络

加快5G网络建设。洛阳移动紧扣农村地区新一代信息基础设施建设战略任务，以信息通信建设主力军的使命，为广大乡镇提供了高品质5G网络。截至23年底，在农村地区累计建设5G基站建设2323个，农村固定宽带端口累计达到122.78万个，为乡村数智化打好基础，农村地区累计5G移动电话客户达到130万户。

提升农村网络质量。洛阳移动持续推进农村地区网络优化维护，稳步提升农村地区网络质量；开展隐患排查专项整治，集中更换续航能力不足的蓄电池，推动机房尾纤整改，抓好集中断站专项整治。

开展专项资费帮扶。针对农村孤寡和留守老人、残障人士推出孝心卡、爱心卡等专属资费和活动，不断满足各类客户需求，以低资费特惠政策减轻相关群体支付压力。全年助老资费惠及客户8.5万人，残疾人资费惠及客户1.4万人，扶贫资费惠及客户1.9万人，累计让利金额1711万元。

持续推动网络提速。洛阳移动结合国家数字乡村战略积极落实提速降费，落实家用宽带业务六项服务承诺，持续做好上门测速，新提速500M以上宽带客户0.97万户，提升客户网速满意度。

注智特色产业，智慧农业不再“靠天收”

洛阳移动主动推进乡村产业数智化工程，聚焦高标准农田、产业示范园区、生态农场、智慧林业等场景，以数智服务加快乡村特色产业发展。

在汝阳县陶营镇红薯种植基地，洛阳移动通过数字化管理平台，将汝阳县全县16万亩红薯基地数据进行集中化存储分析，对全县农业产业分布、红薯基地分布、种植结构、资产数据等进行可视化展示，方便政府部门通过数据中心直观把控全县农业产业发展情况，加快红薯产业数字化转型，带动农户搭上致富“快车”。

在汝阳县小店镇李村的甜瓜小镇，洛阳移动为甜瓜小镇打造了5G智慧甜瓜种植项目，采用“5G+物联网+云计算+云存储”技术，利用传感器实时在线数据和历史记录数据构建生长模型，实行精准耕作，最大限度挖掘甜瓜生长潜力，减少投入，降低成本，实现农业生产优质、高产、高效，为乡村振兴注智赋能。该项目荣获中国移动2022年度乡村振兴数智乡村最佳实践案例，并在2023年乡村振兴年度培训中作为优秀最佳实践案例进行分享。

在洛宁县兴华镇新庄村，洛阳移动打造“5G智慧农业+双孢菇”种植基地，5G物联网数据采集终端可自动采集、分析信息，让工作人员坐在生产指挥中心就可以实时看到各大棚温度、湿度以及二氧化碳含量信息，从而进行灵活调整，仅此一项，每年就可节约人工成本20多万元。而且，平台及时汇总生产、销售数据，便于企业负责人随时掌握相关信息，科学决策。

在新安县铁门镇，河南移动通过高标准打造“5G+智能化设备+大数据计算+精细化管理”的5G数字辣椒示范基地，实现了从基地建设、辣椒种植、田间管理、辣椒收获等环节的全程数字化，通过高效率的‘建种管收’让辣椒生产迈进智慧时代。

紧扣乡村特色产业项目，打造数智农业“标杆”……洛阳移动以完整的智慧种植、养殖解决方案推动乡村特色产业“繁花似锦”。

创新数智服务场景，点亮乡村治理“新愿景”

洛阳移动同步聚焦乡村教育、医疗、文化、金融等场景持续掀起数智化浪潮，用心点亮居民精彩生活和美好愿景。

乡村教育数智化工程迈出新步伐。洛阳移动打造乡村智慧校园，助力乡村教育，目前已建设可用于远程教学的云视讯终端130余端，远程课堂云平台在线课堂免费为2100余用户提供服务，有效缓解了乡村学校师资力量匮乏，推动教育领域均衡化发展；不断丰富家庭教育产品，将快乐学堂、果果乐园、嘟嘟学堂、学而思等产品引入高清电视教育大屏，为广大农村客户提供优质的电视教育产品，截至目前家庭教育产品客户数达7000多户。

此外，洛阳移动在洛宁县持续推广远程教育、三个课堂、VR教室、5G智慧云考场等教育信息化产品应用，整合推出智慧校园解决方案，全力打造乡村智慧校园。捐资50万余元建设洛宁县第一高级中学5G云电脑教室，基于云计算和虚拟化技术，通过一体化云电脑终端、云电脑系统、配套桌椅、同步课堂及在线课堂资源等重塑乡村教学模式。

洛阳移动捐赠洛宁县第一高级中学的5G云电脑教室

乡村医疗数智化工程实现新突破。洛阳移动努力形成“互联网+医疗健康”新模式，与郑州大学第一附属医院合作，利用相关平台为全区提供远程医疗服务，提升洛阳医疗机构诊疗能力；依托“云视讯”产品，为一、二、三级医院提供远程会诊服务，方便患者足不出户享受省级专家的医疗就诊服务。目前，康养产品发展6.3万户，完成232个乡镇卫生院及卫生室的线路覆盖工作，确保医保线路运行数据安全。

乡村文化数智化工程送上新福利。建设农村网络文化阵地，收集各乡镇特色视频素材，免费制作各乡镇视频彩铃，运用视频彩铃展示乡村文化旅游、特色产品等，繁荣乡村文化，目前会员达42万户；开展电视影视包运营服务，为乡村提供优质影视产品、少儿节目、戏曲产品，丰富农村文化生活。

洛阳移动员工志愿购买汝阳贫困户种植的桃子，2023年助农消费29.9万元。

洛阳移动全面推动农村新基建、农村产业数智化、乡村治理数智化、乡村教育数智化、乡村医疗数智化、乡村文化数智化等“七大乡村数智化工程”，以实际行动为乡村全面振兴交上了一份满意的答卷！

2023年，洛阳移动用数智服务脚步彰显担当；

2024年，洛阳移动必将以崭新作为再创辉煌！（ 苏楠 沈会阳 丁瑾璀 文/图）