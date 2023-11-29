穿越盛唐洛阳年丨元旦假期，属龙游客游关林可享半价福利

29日，记者从洛阳关林管理处获悉，元旦假期，关林推出两场活动，为市民、游客送上新年祝福。
29日，记者从洛阳关林管理处获悉，元旦假期，关林推出两场活动，为市民、游客送上新年祝福。
29日，记者从洛阳关林管理处获悉，元旦假期，关林推出两场活动，为市民、游客送上新年祝福。
2024年1月1日上午，关林仪门广场将举行“墨香流韵 福迎元旦”送福字活动，届时，国家一级美术师吴大崴将现场为大家写“福”送“福”。
此外，为迎接即将到来的农历龙年，元旦假期期间，洛阳关林面向全国属龙的游客推出门票半价优惠政策。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 卢杨然 文/图）
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