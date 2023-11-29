穿越盛唐洛阳年丨元旦假期，洛阳多个博物馆推出免费讲解服务

29日，记者从洛阳市文物局获悉，2024年元旦当天，洛阳全市多家博物馆取消周一闭馆惯例，方便大家在假期期间进馆感受传统文化魅力。
29日，记者从洛阳市文物局获悉，2024年元旦当天，洛阳全市多家博物馆取消周一闭馆惯例，方便大家在假期期间进馆感受传统文化魅力。
29日，记者从洛阳市文物局获悉，2024年元旦当天，洛阳全市多家博物馆取消周一闭馆惯例，方便大家在假期期间进馆感受传统文化魅力。
同时，元旦假期期间，各博物馆、纪念馆纷纷推出免费讲解服务，如果您有参观需求可别错过。
假期免费讲解服务具体时间如下：
洛阳博物馆，每天9：30、10：30、14：00、15：00；
二里头夏都遗址博物馆，每天10：00、14：30；
隋唐大运河文化博物馆，每天10：00或15：00；
洛阳民俗博物馆，每天10：30、15：00；
定鼎门遗址博物馆，每天10：30、14：30、15：30；
八路军驻洛办事处纪念馆，12月30日、31日10：00、15：00；
关林景区，每天10：00、16：00。
（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 卢杨然 通讯员 阎桦 刘秋杰 文/图）
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