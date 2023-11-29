品牌兴农！洛阳市特色农产品展销中心揭牌开业

元旦佳节即将来临，市民游客选购特色农产品有了新去处。

元旦佳节即将来临，市民游客选购特色农产品有了新去处。

12月28日，洛阳市特色农产品展销中心揭牌开业。展销中心位于西工区涧东路25号(涧东路与凯旋路交叉口南100米路东)。这既是一个全市农产品品牌公益展示的平台，也是集农产品展销、电商直播、渠道拓展等功能于一体的运营综合体，汇集了全市各县区80多个品类、300余种优质特色农产品。

品牌化升级是农业高质量发展的内在要求，也是推动农业“走出去”的重要抓手。近年，洛阳着力打造农业全产业链，通过参加全国性农业展会、举办农产品产销对接活动等方式，让洛阳优质农产品走向全国大市场、走上千家万户餐桌，有效促进了农民持续增收。

下一步，洛阳市农业农村系统将积极顺应消费升级需求，持续推进品牌强农，主动对接全省、全国大市场，高标准打造特色优质农产品展示窗口，把洛阳最具特色和品质的农产品展示出来、销售出去，进一步提升洛阳农产品知名度、美誉度、影响力。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 张君 文/图)