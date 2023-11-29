穿越盛唐洛阳年丨洛阳大部分博物馆将取消个人预约参观机制

29日，记者从洛阳市文物局获悉，为满足市民、游客的参观需求，自2024年元旦假期开始，除部分热门博物馆外，洛阳大部分博物馆将取消个人预约参观机制。

29日，记者从洛阳市文物局获悉，为满足市民、游客的参观需求，自2024年元旦假期开始，除部分热门博物馆外，洛阳大部分博物馆将取消个人预约参观机制。 29日，记者从洛阳市文物局获悉，为满足市民、游客的参观需求，自2024年元旦假期开始，除部分热门博物馆外，洛阳大部分博物馆将取消个人预约参观机制。 洛阳市文物局相关负责人介绍，此举是河南省提升博物馆开放水平的具体举措，取消个人预约参观后，市民、游客只需要提供有效身份证件，即可入馆参观。 洛阳保留个人预约的博物馆有：二里头夏都遗址博物馆、洛阳博物馆、洛阳古墓博物馆、八路军驻洛办事处纪念馆、洛阳周王城天子驾六博物馆、洛阳隋唐大运河文化博物馆、隋唐洛阳城应天门遗址博物馆、洛阳日记博物馆、河洛古代石刻艺术馆、洛阳警察博物馆、洛阳理工学院博物馆。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 卢杨然 通讯员 阎桦 刘秋杰 文/图）