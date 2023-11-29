洛阳表彰“劳模助力乡村振兴”先进单位和个人

29日，记者从洛阳市总工会获悉，洛阳市总工会、洛阳市农业农村局共同决定，命名5名同志为“洛阳市劳模助力乡村振兴领军人物”、7家单位为“洛阳市劳模助力乡村振兴红旗单位”、7个基地为“洛阳市劳模助力乡村振兴示范基地”。

29日，记者从洛阳市总工会获悉，洛阳市总工会、洛阳市农业农村局共同决定，命名5名同志为“洛阳市劳模助力乡村振兴领军人物”、7家单位为“洛阳市劳模助力乡村振兴红旗单位”、7个基地为“洛阳市劳模助力乡村振兴示范基地”。 29日，记者从洛阳市总工会获悉，洛阳市总工会、洛阳市农业农村局共同决定，命名5名同志为“洛阳市劳模助力乡村振兴领军人物”、7家单位为“洛阳市劳模助力乡村振兴红旗单位”、7个基地为“洛阳市劳模助力乡村振兴示范基地”。 2023年，洛阳市各级劳模先进单位和先进个人紧紧围绕“三项重点工作”，积极投身“乡村振兴劳模出彩行动”,聚焦产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴五大任务，献计出力、建功立业，彰显了乡村振兴的劳模担当。 洛阳市劳模助力乡村振兴领军人物 狄武强 汝阳县柏树乡漫流村 马其祥 孟津区常袋镇马岭村 张建京 洛阳美术馆(洛阳画院) 石灵水 洛阳野湖沟食用菌有限公司 田圣卫 伊川县平等乡张奇庄村 洛阳市劳模助力乡村振兴红旗单位 国家税务总局汝阳县税务局 嵩县财政局 河南北方永盛摩托车有限责任公司 河南洛宁农村商业银行股份有限公司 洛阳市妇幼保健院 国网河南省电力公司栾川县供电公司 偃师中裕燃气有限公司 洛阳市劳模助力乡村振兴示范基地 孟津大家牧业专业合作社 洛阳富观农业发展有限公司 河南省天兴农业科技开发有限公司 河南省亳都种业有限公司 伊川县红谷源农民种植示范基地 洛阳景森农业有限公司红薯种植基地 栾川县合峪镇蕙兰文化产业园 （洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 通讯员 任旭东）