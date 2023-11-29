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市政府党组(扩大)会议暨理论学习中心组主题教育第四次集体研讨交流会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.12.29 13:37

市政府党组(扩大)会议暨理论学习中心组主题教育第四次集体研讨交流会议召开
锚定“两个确保”推动高质量发展开新局
倡树“四下基层”确保主题教育取得实效

　　28日，市政府党组(扩大)会议暨理论学习中心组主题教育第四次集体研讨交流会议召开。市政府党组书记、市长徐衣显主持并讲话。

　　会议传达学习了中共中央政治局专题民主生活会精神。徐衣显强调，各级各部门要深刻学习领悟、全面对标对表，自觉笃信笃行、抓好落地落实。要旗帜鲜明讲政治，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。要学思践悟筑根基，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。要抢抓机遇谋发展，锚定“两个确保”，落实“十大战略”，抢抓国家扩大投资、产业转移、试点示范等重大机遇，争取政策支持，积蓄发展动能。要人民至上增福祉，完善就业创业扶持政策，健全医疗、养老、社保等保障体系，努力把惠民生的事办实、暖民心的事办细、顺民意的事办好。要示范带动作表率，带头严格规范党内政治生活，贯彻民主集中制，扛牢全面从严治党政治责任，不断提高履职能力和水平。

　　会议开展了主题教育第四次调研成果交流。徐衣显强调，“四下基层”是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的具体实践，也是开展主题教育的重要抓手，更是坚持人民至上的生动写照。要守牢初心使命，增强落实“四下基层”政治自觉，投入更多时间、更多精力深入基层一线，增进与人民群众的感情，全力为群众排忧解难。要落实“两个确保”，持续实施“十大战略”，统筹推进“十大建设”，前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进，把战略部署转化为发展成效，把制度优势转化为治理效能，不断开创现代化洛阳建设新局面。要突出实践实效，将发现解决问题贯穿调查研究全过程，切实做到“深”与“真”、细”与“实”、“准”与“效”，推动“四下基层”与主题教育重点任务衔接联动、贯通落实。要保障改善民生，聚焦群众“急难愁盼”，谋深做实民生实事，兜牢兜准民生底线，以务实举措提升民生“温度”、以民生项目标注幸福“刻度”。要持续转变作风，树立“有解”思维，深度研究工作，强力破题攻坚，清单化、台账化、项目化抓落实，提高政府创造性执行力，稳中求进、干中求成，在狠抓落实、真抓实干中推动发展、造福群众、展现担当。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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