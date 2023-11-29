网友建议开通宜阳滨河北路至洛阳的公交线路 洛阳交运集团回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：宜阳县滨河北路前进桥至洛阳段新建小区越来越多，能否规划一条从宜阳滨河北路到洛阳的公交线路？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：宜阳县滨河北路前进桥至洛阳段新建小区越来越多，能否规划一条从宜阳滨河北路到洛阳的公交线路？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：宜阳县滨河北路前进桥至洛阳段新建小区越来越多，能否规划一条从宜阳滨河北路到洛阳的公交线路？
洛阳市交运集团回复：宜阳601/602/603路公交线路覆盖区域已包括该网友所述区域，对于该网友建议新增宜阳滨河北路至洛阳的公交线路，我公司已将605路公交(滨河北路洛水昌谷至牡丹广场)申请上报上级相关部门，如有回复，我公司将第一时间公布。十分感谢广大网友对我公司关注，如在乘车时遇到问题，欢迎拨打我公司服务热线：63991666，我们将竭诚为您服务。
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