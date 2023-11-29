网上群众路线丨“百姓呼声”2023年度数据报告

12月29日，《网上群众路线丨2023年“百姓呼声”年度数据报告》发布，一起来了解“百姓呼声”一年来的成效。
12月29日，《网上群众路线丨2023年“百姓呼声”年度数据报告》发布，一起来了解“百姓呼声”一年来的成效。
2023年即将过去。
这一年，
从城市到乡村、从机关到社区、从企业到校园，
“百姓呼声”平台作为洛阳网络问政的重要桥梁，积极传递千万群众的声音，
风雨无阻，不分昼夜。
洛阳人吐露了哪些心声，发出了哪些吁求？
“百姓呼声”群众诉求办理工作，究竟做得怎么样？
12月29日，《网上群众路线丨2023年“百姓呼声”年度数据报告》发布，
一起来了解“百姓呼声”一年来的成效。
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群众对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。
新征程，再出发。
2024年，
“百姓呼声”始终坚守：
网上群众路线，
倾听“百姓”呼声，
为您搭好打通“最后一公里”的民生桥！
（本报告数据统计时间：2023年1月1日0时—2023年12月28日24时）
策划：马青 郭文静
设计：王翔
统筹：崔天运 史戎戎
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