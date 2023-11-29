网上群众路线丨“百姓呼声”2023年度数据报告

12月29日，《网上群众路线丨2023年“百姓呼声”年度数据报告》发布，一起来了解“百姓呼声”一年来的成效。 2023年即将过去。 这一年， 从城市到乡村、从机关到社区、从企业到校园， “百姓呼声”平台作为洛阳网络问政的重要桥梁，积极传递千万群众的声音， 风雨无阻，不分昼夜。 这一年， 洛阳人吐露了哪些心声，发出了哪些吁求？ “百姓呼声”群众诉求办理工作，究竟做得怎么样？ 12月29日，《网上群众路线丨2023年“百姓呼声”年度数据报告》发布， 一起来了解“百姓呼声”一年来的成效。 ↓↓↓ 群众对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。 新征程，再出发。 2024年， “百姓呼声”始终坚守： 网上群众路线， 倾听“百姓”呼声， 为您搭好打通“最后一公里”的民生桥！ （本报告数据统计时间：2023年1月1日0时—2023年12月28日24时） 策划：马青 郭文静 设计：王翔 统筹：崔天运 史戎戎