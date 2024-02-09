今天，2023年度河南考古工作成果交流会在洛阳开幕。

今天，2023年度河南考古工作成果交流会在洛阳开幕。

本次交流会由河南省文物局指导，河南省文物考古学会主办，河南省文物考古研究院承办，洛阳市文物局、洛阳市文物考古研究院协办。

主办方介绍，2023年，河南文物考古科研单位、高校以及中国社会科学院考古研究所驻河南工作队，完成了一系列主动考古发掘和基本建设中的文物保护工作，在为期两天的时间里，53个项目将集中汇报最新成果，共同讲述中华文明故事。

在这些项目中，位于洛阳的遗址分别有：栾川龙泉洞遗址、宜阳苏羊遗址、偃师古城村遗址、偃师商城遗址、汉魏洛阳城遗址、白草坡东汉陵园遗址、隋唐洛阳城正平坊遗址、隋唐洛阳城宫城轴线北部建筑群遗址。这些遗址覆盖面广、时代跨度大，还包含科技考古项目，多项考古成果引人注目。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 卢杨然 文/图）