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洛阳考古人员远赴肯尼亚 参与中非联合考古
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.11.08 17:23

　　近日，记者从洛阳市考古研究院获悉，该研究院考古人员参与的中非联合考古项目，取得重要进展。

　　今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，也是中国与肯尼亚建交60周年。9月27日，中非联合考古队抵达位于肯尼亚的博高利亚湖遗址，开始本年度的考古调查、发掘和研究工作。联合考古队由河南省文物考古研究院、洛阳市考古研究院和肯尼亚国家博物馆组成。该联合考古项目由河南省文物局组织实施，已连续进行三年。

　　中非联合考古队队员、洛阳市考古研究院工作人员顾雪军介绍，博高利亚湖遗址于2019年首次进行发掘，地处东非大裂谷，遗址周边河流密布。在今年的调查中，考古队新发现一处典型勒瓦娄哇技术制作石器的旧石器地点。地表石制品分布范围达1500余平方米，其中40平方米范围内集中分布大量石制品，数量多达500件。经雨水和季节性河流冲刷，大量石制品在地表上暴露，包括典型勒瓦娄哇技术制作的石核、石片、尖状器、石叶石核和石叶，还有少量普通锤击法制作的简单石核、石叶石核、石叶、砍砸器、手斧、手镐以及大量制作勒瓦娄哇石核产生的石片、断块等，原料以玄武岩和安山岩为主。通过石制品特征，初步判断该地点的年代为距今约40万年至20万年。

　　勒瓦娄哇技术是旧石器时代中期石器制作技术的典型代表，是人类演化史上具有里程碑意义的一种发明，因其标准器型最早发现于法国巴黎的勒瓦娄哇而得名，主要特征就是在打下石片之前对石核进行精心的预制修理，修理后的石核像倒置的龟甲，它的制作程序复杂而规范，且生产出的石制品标准化较强，在一定程度上表明掌握这种技术的古人类具有较强的认知能力。

　　此次新发现的旧石器地点为研究勒瓦娄哇技术的起源与传播、现代人起源等重大科学问题提供了十分重要的线索，下一步，联合考古队将有序对该地点进行科学、系统的测量和发掘。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 卢杨然）(图片由联合考古队提供)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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