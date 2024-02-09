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洛阳援助哈密成立新疆首家中学考古社
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.11.03 16:58
(图片由学校提供)

　　近日，新疆首家中学考古社“丝路明珠考古社”在哈密市豫哈实验学校成立，这是洛阳对口支援哈密取得的又一成果。

　　哈密是丝绸之路上的重要节点，自古以来就和中原腹地的洛阳往来密切。“丝路明珠考古社”得到了河南省援疆部门、洛阳市教育部门的大力支持，经洛阳市第十三高级中学、洛阳市第六高级中学鸣鹤考古社等多方沟通协调，耗时近一年时间筹备成立。

　　哈密市豫哈实验学校团委书记浮绍诚介绍，在中学开展考古学习有利于师生进一步亲近考古、了解考古遗产，真切地感受中华文明的魅力。该考古社以图片、文字展板等形式，在哈密市豫哈实验学校全方位展示汉唐以来丝绸之路的发展历史，学校还创办了石陶厅、瓷韵厅、青铜器厅、汉字与书法厅，用于师生实践和对外交流。

　　目前，洛阳市第六高级中学和洛阳市第十三高级中学已分别与哈密市豫哈实验学校签订共建友好学校协议，未来将在学校考古社建设、历史学科发展、博物馆(展览馆)资源开发利用等方面开展交流。洛阳市第六高级中学鸣鹤考古社是河南省首家中学考古社，由北京大学提供学术支持。全国中学考古社联盟理事、洛阳市第六高级中学副校长赵林安表示，鸣鹤考古社将与“丝路明珠考古社”积极互动，期待在接下来的社团活动中，充分发挥考古学的科学性和实践性，让孩子们能在实践中开展考古探索，学习和弘扬中华优秀传统文化。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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