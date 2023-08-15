全市唯一！新安县入围全国县域发展潜力百强县

31日，记者从有关部门获悉，在中国社会科学院日前举行的“中国县域/市辖区高质量发展研讨会2023”上，壹城智库发布《中国县域发展潜力报告2023》。在2023全国县域发展潜力百强县排名中，洛阳新安县排名第74位，为洛阳市唯一入选县区。

31日，记者从有关部门获悉，在中国社会科学院日前举行的“中国县域/市辖区高质量发展研讨会2023”上，壹城智库发布《中国县域发展潜力报告2023》。在2023全国县域发展潜力百强县排名中，洛阳新安县排名第74位，为洛阳市唯一入选县区。

充分挖掘县域发展潜力，关系中国式现代化发展全局。在推进中国式现代化进程中，县域既是都市圈和城市群高水平一体化的重要支点、乡村全面振兴的重要载体、资源和能源供应的重要基地，又是边疆安全和民族融合的重要支撑，更是生态安全和粮食安全的重要保障。

考虑县域发展潜力具有动态性、隐蔽性和滞后性等特征，为科学评价不同县域发展潜力，壹城智库课题组根据引领性、包容性、科学性等原则，构建了县域发展潜力评价体系。依据相关指标体系，课题组对1866个县域进行了总体评价，最终确定2023全国县域发展潜力百强县榜单。

近年来，新安县坚持把做大做强制造业作为主攻方向，聚焦铝钛新材料、风电轴承、高端医疗装备和文旅文创等风口产业，持续实施倍增提质、帮扶解困、盘活资源“三大工程”及智能、绿色、技术“三大改造”，着力打造县域经济高质量发展新优势。目前，新安县有本土上市企业2家、上市后备企业15家，拥有高新技术企业81家、国家科技型中小企业109家、省级创新龙头企业1家、省级“瞪羚企业”9家。新安工业实力跻身全省前10。

在城乡协调发展下，新安城区建成区面积不断扩大，城镇化率不断提高，济新高速加紧建设，沿黄户外运动生态廊道全线贯通，空气质量优良天数连年增长，从“面子”到“里子”都发生了深刻的蝶变。农村人居环境改善，按照“十有十配套”标准实施集镇建设，农村公路、水利、电力、通信等基础设施日益完善，农村生产生活条件大为改善，农业农村全面发展，县域高质量发展厚积成势。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 高月 文/图）