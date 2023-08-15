洛阳加强网络市场监测监管 严查“双十一”期间违法违规行为

2023年度“双十一”网络集中促销活动(以下简称“双十一”网络促销)即将到来，部分网络交易平台的促销活动已经开始。今日记者从洛阳市市场监管局获悉，全市各级市场监管系统将加强集中促销活动期间的网络市场监测监管，严厉查处集中促销期间的违法违规行为，保障消费者合法利益和网络市场健康发展。

2023年度“双十一”网络集中促销活动(以下简称“双十一”网络促销)即将到来，部分网络交易平台的促销活动已经开始。今日记者从洛阳市市场监管局获悉，全市各级市场监管系统将加强集中促销活动期间的网络市场监测监管，严厉查处集中促销期间的违法违规行为，保障消费者合法利益和网络市场健康发展。

按照要求，各单位将充分发挥本地网络市场监管联席会议协作机制作用，对辖区内主要网络交易平台(或分支机构)、关注度较高的网站(网店)及电子商务园区采取发放提醒函、进行行政指导、联合座谈约谈等方式，督促网络交易平台、电子商务经营者按照相关法律法规规章的要求切实落实主体责任，不得利用互联网从事法律法规禁止的交易行为，不得通过网络销售假冒伪劣商品，不得利用网络侵犯知识产权，不得有网上虚假宣传、虚假交易、刷单炒信、虚假评价等不正当竞争违法行为。

经营者采用网络直播方式对商品或服务做宣传，应当真实、合法，符合《反不正当竞争法》有关规定。直播内容构成商业广告的，应按照《广告法》规定履行广告发布者、广告经营者或广告代言人的责任和义务。不得通过网络直播发布法律、法规规定禁止在大众传播媒介发布的商业广告；在网络直播营销活动中发布法律、行政法规规定应进行发布前审查的广告，应严格遵守广告审查有关规定。未经审查不得发布医疗、药品、医疗器械、农药、兽药、保健食品和特殊医学用途配方食品等法律、行政法规规定应当进行发布前审查的广告。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，“双十一”网络促销涉及面广、影响面大，该局将加强网络监测及属地监管，充分利用信息化手段，加强对集中促销活动的网络监测监管工作；督促电子商务经营者依法合规开展网络集中促销活动，根据电商行业特点实施包容审慎监管，引导督促电商企业依法经营，维护良好市场秩序，营造和谐消费环境。 (洛报融媒记者 李岚 通讯员 潘伟)