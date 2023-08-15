河南省第二批“智慧岛”名单公布 洛阳伊滨“智慧岛”成功入选

10月31日，记者从洛阳市发展改革委获悉，按照《加快推进智慧岛建设实施方案》有关要求，全省第二批8个“智慧岛”已达到相关建设标准，经省政府同意于近日集中公布，洛阳伊滨“智慧岛”成功入选。继洛阳周山“智慧岛”后，洛阳再添一处标准化“智慧岛”。

10月31日，记者从洛阳市发展改革委获悉，按照《加快推进智慧岛建设实施方案》有关要求，全省第二批8个“智慧岛”已达到相关建设标准，经省政府同意于近日集中公布，洛阳伊滨“智慧岛”成功入选。继洛阳周山“智慧岛”后，洛阳再添一处标准化“智慧岛”。

伊滨“智慧岛”位于洛阳市伊滨区，整体布局东至提驾庄街，南至梁村路，西至诸葛大街，北至王府路，总面积约2985亩。

标准化推广“智慧岛”双创载体是我省深入实施创新驱动、科教兴省、人才强省战略，加快推动国家创新高地建设的重要举措。洛阳提出，要聚焦“三大平台载体”，提升科技创新体系，融入国家区域科技创新中心创建，持续增强高质量发展“第一动力”。

据悉，伊滨“智慧岛”聚焦智能装备制造产业领域，以装备制造数字化、智能化颠覆性融合发展为导向，基于现有装备制造产业基础，汇聚创新要素资源，完善产业创新生态，构建智能装备制造新一代产业体系。

龙门实验室、洛阳光电产业园、国宏智能装备产业园、均和云谷·洛阳信息科技港、中科洛阳信息产业园、人力资源产业园、创新大厦……目前，伊滨“智慧岛”内已集聚了一批技术先进、积淀深厚、营收较高的装备制造、工业智能规模型企业，并吸引了一大批产业链上下游中小创新型企业，智能装备制造产业链集群已初具规模。

不止于此。围绕科创团队、创新平台建设，伊滨“智慧岛”将持续吸引国际化人才团队、创服平台、科教机构、创新企业等融入，打造科技创新资源密集、科技创新功能强大、科技产业辐射力强的区域科技创新中心、科技创业平台，以智慧岛产业和创新示范作用引领洛阳高质量发展，推动中原经济进一步提升，打造具有世界影响力的产业创新聚合园区典范。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 芦茜 文/图）