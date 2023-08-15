洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

河南省第二批“智慧岛”名单公布 洛阳伊滨“智慧岛”成功入选
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.31 12:36

　　10月31日，记者从洛阳市发展改革委获悉，按照《加快推进智慧岛建设实施方案》有关要求，全省第二批8个“智慧岛”已达到相关建设标准，经省政府同意于近日集中公布，洛阳伊滨“智慧岛”成功入选。继洛阳周山“智慧岛”后，洛阳再添一处标准化“智慧岛”。

　　伊滨“智慧岛”位于洛阳市伊滨区，整体布局东至提驾庄街，南至梁村路，西至诸葛大街，北至王府路，总面积约2985亩。

　　标准化推广“智慧岛”双创载体是我省深入实施创新驱动、科教兴省、人才强省战略，加快推动国家创新高地建设的重要举措。洛阳提出，要聚焦“三大平台载体”，提升科技创新体系，融入国家区域科技创新中心创建，持续增强高质量发展“第一动力”。

　　据悉，伊滨“智慧岛”聚焦智能装备制造产业领域，以装备制造数字化、智能化颠覆性融合发展为导向，基于现有装备制造产业基础，汇聚创新要素资源，完善产业创新生态，构建智能装备制造新一代产业体系。

　　龙门实验室、洛阳光电产业园、国宏智能装备产业园、均和云谷·洛阳信息科技港、中科洛阳信息产业园、人力资源产业园、创新大厦……目前，伊滨“智慧岛”内已集聚了一批技术先进、积淀深厚、营收较高的装备制造、工业智能规模型企业，并吸引了一大批产业链上下游中小创新型企业，智能装备制造产业链集群已初具规模。

　　不止于此。围绕科创团队、创新平台建设，伊滨“智慧岛”将持续吸引国际化人才团队、创服平台、科教机构、创新企业等融入，打造科技创新资源密集、科技创新功能强大、科技产业辐射力强的区域科技创新中心、科技创业平台，以智慧岛产业和创新示范作用引领洛阳高质量发展，推动中原经济进一步提升，打造具有世界影响力的产业创新聚合园区典范。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 芦茜 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    两名12岁女孩经期腹痛 痛经差点“背锅”
    两名12岁女孩经期腹痛 痛经差点“背锅”
    两名12岁女孩经期腹痛 痛经差点“背锅”
        最近，河科大一附院开元院区小儿外科先后接诊了两名急性阑尾炎重症患者，均为12岁女孩，就医前都被误认为痛经。
  • ·洗眼液能不能长期用
  • ·一岁娃娃手脚突然变黄，真相是......
  • ·如何预防下肢静脉血栓？
    		•
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
        绿水青山、历史文化……孟津区有着数不清的自然景观与文化景点。黄河生态廊道犹如一条绿色项链，将孟津区的...
  • ·洛城景斑斓 一起赏秋去
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
    		•
    		 
    新闻排行
  • 接待游客1290.14万人次！2023洛阳河洛...
  • 江凌与中国人民银行河南省分行行长王...
  • 一岁娃娃手脚突然变黄，真相是......
  • 栾川县潭头镇蛮营村：山楂映红致富路
  • 瀍河区巨龙小学拆扩建项目投用
  • 暖热天气继续 本周后期洛阳气温明显下降
  • 洛阳既有住宅加装电梯提取公积金政策...
  • 中信重工前三季度实现“双增长” 单季...
  • 50年“不了情”，她把大半生献给围棋运动
  • 免申即享！洛阳市今年继续实施失业保...
    		•
    百姓呼声
    网友投诉：老城区九龙鼎城市书房设雅座
    洛邑古城内有牦牛供游客拍照有无必要？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    从政坊 秋色怡人

    愉悦观赏 天鹅湖

    【红尘视觉】赏菊

    光影 老城
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605