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洛阳市人民政府任免国家工作人员
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市人民政府办公室 2023.10.31 11:43

　　洛阳市人民政府任免国家工作人员

　　(10月31日)

　　武海军任洛阳市医疗保障局副局长；

　　姚娜娜(女)任洛阳市卫生健康委员会副主任(试用期一年)；

　　韩晓慧(女)任洛阳市妇幼保健计划生育服务中心(洛阳市妇幼保健所、洛阳市出生缺陷干预服务中心)主任；

　　张占国任洛阳市历史文化名城管委会主任；

　　张秀峰任洛阳文化旅游投资集团有限公司董事长，免去其洛阳国晟投资控股集团有限公司副总经理职务；

　　赵汝宪任洛阳文化旅游投资集团有限公司总经理，免去其洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处主任职务；

　　免去周新(女)洛阳市人民政府副秘书长职务；

　　免去李森洛阳文化旅游投资集团有限公司副总经理职务；

　　免去崔光焱洛阳文化旅游投资集团有限公司董事长职务；

　　免去吴晓丹(女)洛阳文化旅游投资集团有限公司总经理职务。
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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