武海军任洛阳市医疗保障局副局长；姚娜娜(女)任洛阳市卫生健康委员会副主任(试用期一年)......
武海军任洛阳市医疗保障局副局长；姚娜娜(女)任洛阳市卫生健康委员会副主任(试用期一年)......
洛阳市人民政府任免国家工作人员
(10月31日)
武海军任洛阳市医疗保障局副局长；
姚娜娜(女)任洛阳市卫生健康委员会副主任(试用期一年)；
韩晓慧(女)任洛阳市妇幼保健计划生育服务中心(洛阳市妇幼保健所、洛阳市出生缺陷干预服务中心)主任；
张占国任洛阳市历史文化名城管委会主任；
张秀峰任洛阳文化旅游投资集团有限公司董事长，免去其洛阳国晟投资控股集团有限公司副总经理职务；
赵汝宪任洛阳文化旅游投资集团有限公司总经理，免去其洛阳市人民政府驻深圳招商引资联络处主任职务；
免去周新(女)洛阳市人民政府副秘书长职务；
免去李森洛阳文化旅游投资集团有限公司副总经理职务；
免去崔光焱洛阳文化旅游投资集团有限公司董事长职务；
免去吴晓丹(女)洛阳文化旅游投资集团有限公司总经理职务。
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