有指标可办理借读？洛阳市教育局提醒家长莫上当

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：在网上刷到有人发布可以到洛阳重点高中借读、中小学插班转学等广告，这是不是真的？

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市教育局回复：学生入学涉及千家万户，家长关心、社会关注。社会上一些不法分子利用学生、家长入学心切的心理，通过微信群、朋友圈等渠道发布消息，宣称可以帮助学生入学或者贩卖录取名额，并以此为由敛取家长钱财。在此，洛阳市教育局提醒广大家长，任何以送学生入学、保证录取为由收取钱财的行为都是欺诈违法行为，所有发布此类信息均为虚假信息。洛阳市教育局将联合相关部门对此类虚假信息进行收集核实，一经查实，将依法以规严肃处理，请考生和家长放心！也欢迎您向我们提供线索，投诉电话：61113257。

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