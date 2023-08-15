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网友反映新伊大街学院路口堵车严重 洛阳交警立即调查调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.31 11:06

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：新伊大街学院路口上下班高峰期堵车严重，以前没有这么堵车，好像是因为南北向红绿灯时间太短。另外新伊大街三个车道，导致堵车影响到下一个红绿灯十字路口，建议相关部门前往查看原因，合理规划。

　　市公安局回复：接到诉求人反映的情况后，我们按照诉求人所提供的位置到达现场，发现为新伊大街学院路口北向南方向，确实存在这种情况。我们第一时间将情况报告给了控制中心并要求控制中心实地考察后调整红绿灯南北方向时长，以满足新伊大街学院路口南北方向通行需求，减少拥堵，使群众出行更加顺利。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：唐好优 ]
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