玉米也能“住楼房”！孟津区一种粮大户创新采用立体储粮法

“从‘地趴粮’到‘住楼房’，立体储粮法不仅能有效节省空间，还可以大大减少玉米损耗。”10月30日，在洛阳市孟津区会盟镇雷河村，种粮大户杜运生指着钢筋“楼房”里金灿灿的玉米穗说。

“从‘地趴粮’到‘住楼房’，立体储粮法不仅能有效节省空间，还可以大大减少玉米损耗。”10月30日，在洛阳市孟津区会盟镇雷河村，种粮大户杜运生指着钢筋“楼房”里金灿灿的玉米穗说。

杜运生介绍，过去收完玉米，直接往地上一搁，省事但不省心。“地趴粮”通风不畅，遇到雨雪天气，底部的玉米穗极易发霉，存在坏粮风险，农民们往往选择在雨雪天气到来前将玉米卖掉。后来，他在外地考察时，发现原来玉米也可以通过“住楼房”的方式实现立体晾晒储存。

杜运生在外地做法基础上，根据当地情况进行设计改良，最终决定将“楼房”规格设计为宽1.2米、高3.9米、长30米，目前已投用64组，可存放玉米穗4500吨。他说：“楼房离地30厘米，每个玉米笼中间还有塑料管纵横相交，形成科学的通风口，相当于一个个单独的小房间，能够有效防止霉变，减少损耗。”

为减少人力成本，杜运生还配备了传送机，运输车辆把玉米穗拉到场地后，由铲车把玉米穗装进传送机，再通过传送带把玉米穗送到楼上。遇到雨雪天气时，则有定制雨棚确保粮食不受雨水影响。

“采用立体储粮法后，玉米放到来年春天都不成问题，霉变风险小，损失自然减少。更重要的是实现了从‘看天卖粮’到‘看价卖粮’的转变。”杜运生笑着说，“最近不少附近村子的村民前来拜师，这种好方法当然得让更多人受益。”（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郑占波 任小姣 文/图）