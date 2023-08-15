春节前建成投用！瀍河区新添一所公办幼儿园

30日，在位于瀍河区下园路与桂园路交叉口西北角，洛阳师范学院附属幼儿园(君河湾第二幼儿园)项目正在加紧推进，将于春节前建成投用。

30日，在位于瀍河区下园路与桂园路交叉口西北角，洛阳师范学院附属幼儿园(君河湾第二幼儿园)项目正在加紧推进，将于春节前建成投用。

作为君河湾小区的配建项目，该幼儿园于今年6月开工建设，占地面积约2568平方米，分为三层，规划12个教学班360个学位，配备有晨检室、保健室、食育坊、阅读室、美工室、科学发现室等功能室，建设有智慧科技、数字平台，室外还设置有种植区、游戏区、体能锻炼区等功能区，将为周边幼儿提供一体化、多层次、全方位的教育环境。

在设计理念上，该幼儿园将突出安全主题。“生活处处皆教育。该幼儿园将营造安全主题的教育环境，结合相关课程，让幼儿对生命安全、饮食安全、身心安全等方面的认知生活化、具体化、形象化。”瀍河区学前教育发展中心有关负责人介绍。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 文/图 通讯员 王少峰)