瀍河区通巷社区邻里中心：共享缝纫机“缝”出邻里情

近日的一天上午，在瀍河区东关街道通巷社区邻里中心，80岁的吴团正坐在共享缝纫机前忙活着。

吴团在共享缝纫机前忙活

近日的一天上午，在瀍河区东关街道通巷社区邻里中心，80岁的吴团正坐在共享缝纫机前忙活着。只见她双手按压着纱布，双脚有节奏地踩着踏板，伴随着嗒嗒嗒的声响，不一会儿，一块白色布料的毛边就锁好了。

“这是社区托幼中心装饰帐篷的道具，买来时是毛边，为了防止长时间使用后布料开裂，他们喊我过来帮忙，给布料锁下边。”吴团说。

吴团十几岁时就学习使用缝纫机，至今仍经常用家里一台“40多岁”的缝纫机制作和修补衣物。前段时间，通巷社区邻里中心添置了一台缝纫机，吴团成了这里的常客，经常帮街坊邻居义务缝补衣物。

“现在会用缝纫机的人不多了，哪个邻居的裤子长了、衣服破了、拉链坏了，我能帮就帮，反正闲着也是闲着。”吴团说。

在吴团的带领下，通巷社区有好几位老人掌握了缝纫机的使用技巧，大家经常互帮互助、交流经验，缝纫技巧也不断提升。如今，由吴团领头的通巷社区缝纫“奶奶团”已见雏形，今后将为更多有需要的社区居民提供义务缝补服务。

通巷社区相关负责人介绍，该社区是一个典型的老龄化社区，居民们大多勤俭节约，日常缝补需求较大。为此，社区邻里中心的缝纫机供大家使用，一方面为辖区居民提供便利，另一方面让大伙儿睹物思情，回味过去的时光。因为使用缝纫机的居民不少是老年人，社区还专门配备了志愿者，辅助他们穿针引线。

“我们希望通过完善配套设施和丰富活动，把更多辖区居民吸引到邻里中心，感受这里的温暖和贴心。”该负责人说，下一步，社区将继续结合居民需求，优化邻里中心服务功能，持续为居民幸福“加码”。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 王琳 文/图)