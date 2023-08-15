洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

瀍河区通巷社区邻里中心：共享缝纫机“缝”出邻里情
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.31 08:28
吴团在共享缝纫机前忙活

　　近日的一天上午，在瀍河区东关街道通巷社区邻里中心，80岁的吴团正坐在共享缝纫机前忙活着。只见她双手按压着纱布，双脚有节奏地踩着踏板，伴随着嗒嗒嗒的声响，不一会儿，一块白色布料的毛边就锁好了。

　　“这是社区托幼中心装饰帐篷的道具，买来时是毛边，为了防止长时间使用后布料开裂，他们喊我过来帮忙，给布料锁下边。”吴团说。

　　吴团十几岁时就学习使用缝纫机，至今仍经常用家里一台“40多岁”的缝纫机制作和修补衣物。前段时间，通巷社区邻里中心添置了一台缝纫机，吴团成了这里的常客，经常帮街坊邻居义务缝补衣物。

　　“现在会用缝纫机的人不多了，哪个邻居的裤子长了、衣服破了、拉链坏了，我能帮就帮，反正闲着也是闲着。”吴团说。

　　在吴团的带领下，通巷社区有好几位老人掌握了缝纫机的使用技巧，大家经常互帮互助、交流经验，缝纫技巧也不断提升。如今，由吴团领头的通巷社区缝纫“奶奶团”已见雏形，今后将为更多有需要的社区居民提供义务缝补服务。

　　通巷社区相关负责人介绍，该社区是一个典型的老龄化社区，居民们大多勤俭节约，日常缝补需求较大。为此，社区邻里中心的缝纫机供大家使用，一方面为辖区居民提供便利，另一方面让大伙儿睹物思情，回味过去的时光。因为使用缝纫机的居民不少是老年人，社区还专门配备了志愿者，辅助他们穿针引线。

　　“我们希望通过完善配套设施和丰富活动，把更多辖区居民吸引到邻里中心，感受这里的温暖和贴心。”该负责人说，下一步，社区将继续结合居民需求，优化邻里中心服务功能，持续为居民幸福“加码”。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 王琳 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    两名12岁女孩经期腹痛 痛经差点“背锅”
    两名12岁女孩经期腹痛 痛经差点“背锅”
    两名12岁女孩经期腹痛 痛经差点“背锅”
        最近，河科大一附院开元院区小儿外科先后接诊了两名急性阑尾炎重症患者，均为12岁女孩，就医前都被误认为痛经。
  • ·洗眼液能不能长期用
  • ·一岁娃娃手脚突然变黄，真相是......
  • ·如何预防下肢静脉血栓？
    		•
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
        绿水青山、历史文化……孟津区有着数不清的自然景观与文化景点。黄河生态廊道犹如一条绿色项链，将孟津区的...
  • ·洛城景斑斓 一起赏秋去
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
    		•
    		 
    新闻排行
  • 中南广场何时能交房？涧西区瀛洲街道...
  • 嵩县第十四届银杏文化节开幕 千年银杏...
  • 洛阳市科技馆新馆何时建成开放？相关...
  • 金秋的风还是吹到了洛阳【海报】
  • 接待游客1290.14万人次！2023洛阳河洛...
  • 一岁娃娃手脚突然变黄，真相是......
  • 江凌与中国人民银行河南省分行行长王...
  • 瀍河区巨龙小学拆扩建项目投用
  • 洛阳既有住宅加装电梯提取公积金政策...
  • 洛宁县马店镇关庙村：致富“金果”促振兴
    		•
    百姓呼声
    网友投诉：老城区九龙鼎城市书房设雅座
    洛邑古城内有牦牛供游客拍照有无必要？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    从政坊 秋色怡人

    愉悦观赏 天鹅湖

    【红尘视觉】赏菊

    光影 老城
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605