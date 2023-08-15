珠海情侣路：年轻态街区“带火”一座城（他山石）

在广东省珠海市，如果说哪条城市道路是青年游客最爱的打卡地，那一定是情侣路。

珠海大剧院“日月贝”

在广东省珠海市，如果说哪条城市道路是青年游客最爱的打卡地，那一定是情侣路。

情侣路是珠海市香洲区的城市主干路，也是该地热门旅游观光线路，曾获评当地“十大文化名片”之一。自建成以来，情侣路以其浪漫、青春、活力的元素已经成为整个城市的象征。

在情侣路沿线，港珠澳大桥、海滨泳场、珠海渔女、城市阳台、珠海大剧院、石景山、野狸岛、香炉湾等十余个热门景点串联成“景观群”，形成集聚效应。从拱北口岸出发，乘坐情侣路游览专线双层观光巴士，沿途美景一览无余。蓝天白云、阳光沙滩、绿树成荫，蜿蜒的公路随着海岸线延伸，美不胜收。

在情侣路特色商业街区，游客中的青年人占绝大多数。究其原因，青年业态云集是关键。“日月贝”(珠海大剧院)便是热门景点之一，其是目前我国唯一一座建在海岛上的歌剧院，因其由一大一小两组“贝壳”组成，故得名“日月贝”。这里不仅有独具特色的文艺演出，还有文化沙龙、图书室等，可满足年轻人“慢节奏”的休闲娱乐需求。

爱情邮局

情侣路上的大型旅游商业体海韵城更是以青年需求为出发点，除了引入年轻人喜爱的各类服饰、数码品牌店，还有来自世界各地的餐饮品类，年轻人在这里可“一站式”品尝全球美食。同时，商场内还创新设置了许多打卡场景，购物、拍照、线上分享……这些已经成为众多年轻人“到此一游”的最新体现。

情侣路上的城市阳台也是年轻人打卡必选地。在这里，大家可观山揽海，在专属观赏区饱览属于这座城市的最美风光。城市阳台同样融入了大型商业综合体，不仅有“ViViCat”等国内知名IP的线下潮玩店铺，而且有许多户外餐吧，年轻人可以一边欣赏美景，一边休闲购物。同时，城市阳台充分结合年轻人体验式消费特点，依托石景山公园打造了集登高望远、儿童游乐、极限运动和娱乐高科技成果展示于一体的“观山区”。

在距城市阳台不远处的爱情邮局，原创咖啡、原创甜点、特色市集同样吸引众多年轻人前来打卡；海滨泳场内的各种海上游玩项目、咖啡馆、酒吧等也深受年轻人青睐……总而言之，情侣路沿线的每个景点，都有不同主题和特色的时尚业态。

用一个年轻态街区“带火”一座城，珠海情侣路特色商业街区带给洛阳很多启示，也愈加坚定了洛阳打好“年轻态”牌，扎实推进特色商业街区建设的信心和决心。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图）