洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

珠海情侣路：年轻态街区“带火”一座城（他山石）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.31 08:25

珠海大剧院“日月贝”

　　在广东省珠海市，如果说哪条城市道路是青年游客最爱的打卡地，那一定是情侣路。

　　情侣路是珠海市香洲区的城市主干路，也是该地热门旅游观光线路，曾获评当地“十大文化名片”之一。自建成以来，情侣路以其浪漫、青春、活力的元素已经成为整个城市的象征。

　　在情侣路沿线，港珠澳大桥、海滨泳场、珠海渔女、城市阳台、珠海大剧院、石景山、野狸岛、香炉湾等十余个热门景点串联成“景观群”，形成集聚效应。从拱北口岸出发，乘坐情侣路游览专线双层观光巴士，沿途美景一览无余。蓝天白云、阳光沙滩、绿树成荫，蜿蜒的公路随着海岸线延伸，美不胜收。

　　在情侣路特色商业街区，游客中的青年人占绝大多数。究其原因，青年业态云集是关键。“日月贝”(珠海大剧院)便是热门景点之一，其是目前我国唯一一座建在海岛上的歌剧院，因其由一大一小两组“贝壳”组成，故得名“日月贝”。这里不仅有独具特色的文艺演出，还有文化沙龙、图书室等，可满足年轻人“慢节奏”的休闲娱乐需求。

爱情邮局

　　情侣路上的大型旅游商业体海韵城更是以青年需求为出发点，除了引入年轻人喜爱的各类服饰、数码品牌店，还有来自世界各地的餐饮品类，年轻人在这里可“一站式”品尝全球美食。同时，商场内还创新设置了许多打卡场景，购物、拍照、线上分享……这些已经成为众多年轻人“到此一游”的最新体现。

　　情侣路上的城市阳台也是年轻人打卡必选地。在这里，大家可观山揽海，在专属观赏区饱览属于这座城市的最美风光。城市阳台同样融入了大型商业综合体，不仅有“ViViCat”等国内知名IP的线下潮玩店铺，而且有许多户外餐吧，年轻人可以一边欣赏美景，一边休闲购物。同时，城市阳台充分结合年轻人体验式消费特点，依托石景山公园打造了集登高望远、儿童游乐、极限运动和娱乐高科技成果展示于一体的“观山区”。

　　在距城市阳台不远处的爱情邮局，原创咖啡、原创甜点、特色市集同样吸引众多年轻人前来打卡；海滨泳场内的各种海上游玩项目、咖啡馆、酒吧等也深受年轻人青睐……总而言之，情侣路沿线的每个景点，都有不同主题和特色的时尚业态。

　　用一个年轻态街区“带火”一座城，珠海情侣路特色商业街区带给洛阳很多启示，也愈加坚定了洛阳打好“年轻态”牌，扎实推进特色商业街区建设的信心和决心。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    两名12岁女孩经期腹痛 痛经差点“背锅”
    两名12岁女孩经期腹痛 痛经差点“背锅”
    两名12岁女孩经期腹痛 痛经差点“背锅”
        最近，河科大一附院开元院区小儿外科先后接诊了两名急性阑尾炎重症患者，均为12岁女孩，就医前都被误认为痛经。
  • ·洗眼液能不能长期用
  • ·一岁娃娃手脚突然变黄，真相是......
  • ·如何预防下肢静脉血栓？
    		•
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
        绿水青山、历史文化……孟津区有着数不清的自然景观与文化景点。黄河生态廊道犹如一条绿色项链，将孟津区的...
  • ·洛城景斑斓 一起赏秋去
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
    		•
    		 
    新闻排行
  • 中南广场何时能交房？涧西区瀛洲街道...
  • 嵩县第十四届银杏文化节开幕 千年银杏...
  • 洛阳市科技馆新馆何时建成开放？相关...
  • 金秋的风还是吹到了洛阳【海报】
  • 接待游客1290.14万人次！2023洛阳河洛...
  • 一岁娃娃手脚突然变黄，真相是......
  • 江凌与中国人民银行河南省分行行长王...
  • 瀍河区巨龙小学拆扩建项目投用
  • 洛阳既有住宅加装电梯提取公积金政策...
  • 洛宁县马店镇关庙村：致富“金果”促振兴
    		•
    百姓呼声
    网友投诉：老城区九龙鼎城市书房设雅座
    洛邑古城内有牦牛供游客拍照有无必要？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    从政坊 秋色怡人

    愉悦观赏 天鹅湖

    【红尘视觉】赏菊

    光影 老城
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605