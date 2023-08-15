洛阳市纪委监委：督促责任落实 护航安全生产

“在近期开展的安全生产责任落实情况专项监督检查中，大家都发现了哪些问题？”近日，市纪委监委第二监督检查室召开工作例会，研究近期监督检查发现的问题和整改情况。

“在近期开展的安全生产责任落实情况专项监督检查中，大家都发现了哪些问题？”近日，市纪委监委第二监督检查室召开工作例会，研究近期监督检查发现的问题和整改情况。

自安全生产责任落实情况专项监督检查工作开展以来，市纪委监委聚焦防范化解重大安全风险、提高安全生产治理水平、筑牢安全生产防线等重点任务，分级分类建立安全生产领导责任清单，监督推动职能部门监管责任落实，督促建立企业主要负责人安全生产责任制度，切实把安全生产责任传达到主体、压实到末端。

开展警示教育是防范化解安全风险的重要抓手。市纪委监委督促行业主管部门在全市重点企业召开安全事故警示教育会20余次，组织集中观看警示教育片120余次，对重点关键岗位人员开展谈心谈话450余人次，打好防范化解安全风险主动仗。

驻市市场监管局纪检监察组建立安全风险分级管控和“双重交办”“双重督办”工作机制，督促市市场监管局、市城市管理局分别对全市特种设备运行状况、夜市等餐饮场所燃气使用情况进行重点摸排和实地监督检查，及时消除安全隐患。

驻市卫健委纪检监察组联合市卫健委成立5个监督检查组，对全市医疗卫生机构消防安全责任落实情况开展专项监督检查，发现问题现场反馈、约谈提醒，共督促全市卫健系统开展应急演练143场。

驻市应急管理局纪检监察组以对企业的执法检查为重点，随机抽选执法人员和被检查企业，现场检查执法人员依法履职情况。同时，紧盯在执法检查中发现问题的整改情况，通过调研督导、挂牌督办等方式，督促重点问题及时整改。

洛宁县纪委监委督促该县住建局、应急管理局，深入重点项目建设现场实地调研摸底，了解项目建设安全隐患排查、整改等主体责任落实和一线执法人员履职尽责等情况，督促相关部门绷紧“安全生产弦”。

栾川县纪委监委与该县安委会按照协调联动机制，每月开展安全生产责任落实情况会商研判，到19个县安委会重点成员单位开展专项监督检查，重点抽查尾矿库、城镇燃气等重点领域问题整改情况，以及举一反三自查情况，共发现并督促整改问题41个。

日前，市纪委监委在全省安全生产责任落实情况专项监督检查工作推进会上作了交流发言，工作成效得到省纪委监委充分肯定。“下一步，我们将健全完善‘教育预防在先、监督检查跟进、严肃查处有力、通报警示在后’的安全生产责任落实立体化监督模式，以更大力度、更严举措推进安全生产责任落实，坚决守住安全生产基本盘，为经济社会高质量发展提供坚强保障。”市纪委监委相关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 郝青霄）