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洛阳消防审验技术服务信息化工作走在全省前列
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.31 08:21

　　昨日，住建部58号令宣贯暨全省建设工程消防技术服务信息化监管现场观摩会在洛召开。

　　今年8月21日，住建部发布第58号令，决定对《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》作出修改。会上，住建部建筑节能与科技司消防处相关负责人解读了住建部58号令，与会人员交流了建设工程消防技术服务信息化管理经验，并观摩我市建设工程“消防设施检测全过程监管平台”及配套App实际应用。

　　近年，我市住建部门在全省率先试点运用“建设工程消防设计审查验收平台”，在取得良好成效的基础上，接续试点启用“建设工程消防技术服务阳光平台”和“消防设施检测全过程监管平台”，推动我市消防审验技术服务信息化工作走在全省前列。

　　会议强调，要树牢底线思维，坚持问题导向、结果导向，坚决守牢消防安全的第一道关口。要筑牢工作基础，不断加强队伍建设、增强工作能力、强化过程监管，推进消防审验工作高质量发展。要提升管理效能，灵活运用大数据技术和信息化管理平台，确保消防审验管理和服务公平、公正、公开、透明。

　　省住建厅副厅长董海立、副市长李新红参加。(洛报融媒·洛阳网见习记者 赵晨熹 通讯员 姚献武 王光陆)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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