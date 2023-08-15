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洛阳74岁老人珍藏抗美援朝老物件：“不贵，但珍贵”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.31 08:33
麻志强老人

　　近期，电影《志愿军：雄兵出击》在全国热映，引发不少人追忆抗美援朝那场气吞山河的正义之战。在洛龙区学府街道大学城社区，74岁的收藏爱好者麻志强，数十年来收藏了近百件跟抗美援朝有关的物品。近日，他向记者展示了自己珍藏的老物件，致敬那些最可爱的人，希望更多年轻人了解并铭记这段历史。

　　“你看，这是抗美援朝时期志愿军用过的粮袋、水壶，这里还有很多那个时期的报纸、书籍、黑白照片等珍贵资料……”麻志强老人的家像一个小型博物馆，各类藏品堆满了阳台、客厅。说起这些宝贝，他如数家珍。

老人珍藏的部分书籍

　　这些跟抗美援朝有关的藏品，大多是麻志强从全国各地的旧货市场淘来的。用他的话说，“不贵，但珍贵”。“这本人民文学出版社的《最可爱的人》，1951年出版第一版，1954年、1959年、1973年分别出版了第二版、第三版、第四版，遗憾的是，我目前只有1973年的版本。”麻志强小心翼翼地翻开书本，轻轻摩挲着泛黄的书页，不由得读出了声：“假若需要立纪念碑的话，让我把带火扑敌和用刺刀跟敌人拼死在一起的烈士们的名字记下吧……”

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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