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洛阳市乡村振兴考察团到成都市考察现代都市农业发展工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.31 08:20

　　根据市委、市政府工作安排，27日至昨日，洛阳市乡村振兴考察团到四川省成都市考察学习现代都市农业发展的实践经验和典型做法，进一步开阔视野、转变观念、提振干劲，奋力开创洛阳乡村振兴新局面。

　　成都被誉为“天府之国”。近年，当地秉持“公园城市 乡村表达”理念，持续提升农业科技驱动能力，加快构建现代都市农业生态圈，着力打造田景相融的都市农业景观，探索多元乡村生态资源价值转化路径，铺展开极具成都特色的乡村生活美学画卷。考察期间，洛阳考察团走进天府新区全国文明村南新村、非遗主题村官塘村，观摩人居环境改善、乡村治理、乡村运营等工作；走进邛崃市天府种业创新中心、“丘山阅”田园小镇、“我们的院子”民宿集群，学习农业科技创新、田园综合体建设和民宿经济发展等领域经验做法；走进温江区农高创新中心、“川农牛”农业科技园区，考察科技成果转化、数字农业发展等情况；走进新都区锦城村“夏河溪”乡野公园、“成都足球第一村”三河村、汪家村“拾里庭院”项目，考察农文商旅体融合发展情况；走进新津区天府农博园，考察城乡融合样板区建设成效。

　　此次考察行程紧凑、内容丰富。考察团成员一路走、一路看，结合成都经验，立足本地实际，深入学习思考，明晰思路举措。大家纷纷表示，这不仅是一次学习取经、解放思想之旅，更是一次对标先进、争先奋进之旅。下一步将认真落实市委乡村振兴“151”工作举措和“4+2”重点工作部署，强化创新引领，树牢运营理念，着力推动农商文旅体融合发展，不断探索乡村价值充分转化的新载体新路径，着力实现农业强、农村美、农民富。

　　市领导韩治群带队考察。 (洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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