市十六届人大常委会第15次主任（扩大）会议召开

昨日，市人大常委会主任李保国主持召开市十六届人大常委会第15次主任(扩大)会议。

昨日，市人大常委会主任李保国主持召开市十六届人大常委会第15次主任(扩大)会议。

会议听取市政府、市中级人民法院、市人民检察院关于市十六届人大一次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告，市政府关于洛阳市先进装备制造业延链补链强链工作开展情况的报告、关于洛阳市2022年度国有资产管理情况综合报告和2022年度企业国有资产(不含金融类企业)管理情况的报告、关于国家生态文明建设示范区创建工作开展情况的报告、关于安全生产工作情况的报告等。会议还听取市人大常委会关于员额法官、员额检察官履职评议情况的报告，人大代表流动工作站暂行办法(草案)，人大代表与局长“面对面”活动暂行办法(草案)等，研究确定市十六届人大常委会第七次会议建议议程和日程安排。

李保国强调，要扎实推进代表建议、批评和意见办理工作，充分发挥代表作用、保障代表权利、提高代表履职实效，持续关注代表反馈的民情民意，做好代表意见建议督办落实，做到办前有沟通、办中有联系、办后有反馈，全面提高代表意见建议办理质量。要充分发挥人大监督职能，围绕中心大局，开展小切口监督，坚持目标导向、问题导向，把监督立足点落脚点放到服务保障市委市政府重点工作上，防止形式主义，切实让人民群众从人大监督成果中获取更多幸福感安全感。要充分发挥人大代表流动工作站作用，做到党委政府重点安排部署到哪里、人民群众反映突出问题在哪里，人大代表流动工作站就设到哪里，切实提高人大常委会和人大代表监督工作及时性有效性。要组织开展好人大代表与局长“面对面”活动，及时反映群众冷暖疾苦，切实维护群众合法权益，推动相关问题高质高效解决，为现代化洛阳建设贡献人大力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮)