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50年“不了情”，她把大半生献给围棋运动

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.31 08:34
刘霞（左）参加围棋比赛

　　近日，60岁的洛阳围棋高级教练刘霞荣获“洛阳青少年体育终身成就奖”。从10岁开始学习围棋，半个世纪的时间，她与围棋结下不解之缘，见证了洛阳“百段之城”的荣耀，为洛阳培养出众多职业棋手。

　　她10岁开始学围棋，如愿考上了省体校

　　刘霞于1963年出生，从10岁开始学围棋，师从上海籍老工人俞兆昌。“俞老师跟我妈说，棋下好了，将来可以进省队乃至国家队。”刘霞说。

　　两年后，有了围棋功底的刘霞和一群伙伴拜在“中原棋王”陈岱门下，每天放学后乘公交车从涧西区到西工区学棋。

　　“陈岱老师特别爱干净，每次上课前都把水泥地板拖得一尘不染。”刘霞说，每节课，先听陈岱老师讲棋，学员们再下棋，最后由陈岱老师挑一局学员们下的棋进行复盘讲解。“陈岱老师讲棋非常投入，经常讲着讲着就沉浸在里面，久久不说一句话，仿佛忘记了周边的万物。”

　　在陈岱老师的指导下，刘霞的围棋技艺日益精进，后来她如愿考上了省体校，成为省围棋队的队员。

　　凭借扎实的围棋功底，她经受住了重重考验

　　在省围棋队期间，刘霞每天上午上文化课，下午训练，由庞凤元老师教围棋。那时候，省围棋队的竞争非常激烈，每年都要进行选拔、淘汰，刘霞凭借扎实的围棋功底，经受住了重重考验。其间，刘霞代表河南省参加全国协作区围棋赛，夺得女子个人季军；在河南省第五届运动会上，她因一步之差与金牌失之交臂，夺得银牌。1982年，刘霞告别运动员生涯，回到当时的洛阳市体委，成为一名围棋教练，她连续10年获得河南省优秀教练员奖。

　　在担任教练的日子里，刘霞不仅埋头教学，还经常代表洛阳参加国际围棋交流，让洛阳的优秀传统文化走出国门。1999年，她代表洛阳围棋界访问日本，与当地棋手对弈，取得10战10胜的佳绩；2011年，她和队友代表洛阳参加韩国“金寅国手杯”国际邀请赛，获得团体冠军。

　　耕耘棋坛数十年，桃李满天下

　　刘霞耕耘棋坛数十年，桃李满天下，其中有王蕊职业三段、冯伟职业四段、马笑冰职业四段、王晨帆职业三段、谢少博职业二段等人。她还是中国围棋协会师资培训讲师、围棋高级教练员。前不久，省围棋协会给她颁发了“围棋从业50年”突出贡献奖章，表彰她为河南围棋乃至中国围棋的发展作出的贡献。

　　“一辈子做一件自己喜欢的事，幸甚！”刘霞说，她要像陈岱老师那样，对弈时，全力以赴下好每一盘棋；当教练时，倾尽所能教好每一个学生，因为热爱围棋，所以甘之如饴。

　　如今，刘霞依旧坚守在围棋教学一线，陪省运会洛阳队队员复盘，给小学员们下指导棋，还经常抽空参加全省、全市的业余比赛。她说，围棋是可以相伴一生的爱好，她会一直坚持下去，也希望更多中老年人参与其中，获得健康快乐。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 涂晓洛 文/图）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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