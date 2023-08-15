一拖福莱格公司：全力冲刺四季度

近日，在一拖福莱格公司驾驶室生产现场，一派红火的景象。工人们正紧张有序地安装调试，一个个整装待发的驾驶室即将下线。
近日，在一拖福莱格公司驾驶室生产现场，一派红火的景象。工人们正紧张有序地安装调试，一个个整装待发的驾驶室即将下线。
近日，在一拖福莱格公司驾驶室生产现场，一派红火的景象。工人们正紧张有序地安装调试，一个个整装待发的驾驶室即将下线。
该公司除了承担东方红拖拉机驾驶室和覆盖件的生产制造，还为柳工、厦工、徐工等工程机械客户配套生产驾驶室，并研制了具有自主知识产权的通用型挖掘机驾驶室。
今年前9个月，该公司驾驶室产量同比增加8.15%，其中工程机械类驾驶室产量同比增加46.46%。目前，公司上下正全力以赴冲刺四季度，确保2023年实现完美收官。(洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 通讯员 李德安 冯乐海 摄)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605