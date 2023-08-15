一拖福莱格公司：全力冲刺四季度

近日，在一拖福莱格公司驾驶室生产现场，一派红火的景象。工人们正紧张有序地安装调试，一个个整装待发的驾驶室即将下线。

近日，在一拖福莱格公司驾驶室生产现场，一派红火的景象。工人们正紧张有序地安装调试，一个个整装待发的驾驶室即将下线。 近日，在一拖福莱格公司驾驶室生产现场，一派红火的景象。工人们正紧张有序地安装调试，一个个整装待发的驾驶室即将下线。 该公司除了承担东方红拖拉机驾驶室和覆盖件的生产制造，还为柳工、厦工、徐工等工程机械客户配套生产驾驶室，并研制了具有自主知识产权的通用型挖掘机驾驶室。 今年前9个月，该公司驾驶室产量同比增加8.15%，其中工程机械类驾驶室产量同比增加46.46%。目前，公司上下正全力以赴冲刺四季度，确保2023年实现完美收官。(洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 通讯员 李德安 冯乐海 摄)