十年间 洛阳对共建“一带一路”国家贸易总额达620.6亿元

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，记者昨日从洛阳海关获悉，十年来，我市对共建“一带一路”国家进出口总额累计达620.6亿元，年进出口总值从2013年的33.5亿元增长至2022年的95.3亿元。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年，记者昨日从洛阳海关获悉，十年来，我市对共建“一带一路”国家进出口总额累计达620.6亿元，年进出口总值从2013年的33.5亿元增长至2022年的95.3亿元。

围绕国际物流大通道建设，洛阳海关积极推动东方红(洛阳)国际陆港发展，引导中欧班列出口货物在属地报关，并指定专人对接中国一拖物流，讲解全通模式下报关注意事项，介绍通关便利化举措，提升企业在属地报关的便利性。

围绕高水平开放平台提升，洛阳海关加快洛阳综保区高质量发展，支持海外仓模式在综保区内有序开展，全力保障区内企业节假日期间正常办理进出口业务需求，推动我市与共建“一带一路”国家贸易更频繁、跨境贸易业务更多元。

围绕优惠协定促进区域深度融合，洛阳海关帮助企业抢抓RCEP机遇，不断收集梳理RCEP成员国最新进出口政策、洛阳重点出口商品国别降税清单等，推进原产地管理系统“智能审核+自助打印”，实现证书“即报即签”。目前，我市原产地证书自助打印率已超过87%。

最新统计显示，今年前三季度我市对共建“一带一路”国家进出口总值108.4亿元，同比增长12.2%，占全市进出口总值的60.6%。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 贾路曼）