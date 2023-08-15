洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市处非办提醒：警惕以保险理财产品为名的非法集资陷阱
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.31 08:34

　　日前，记者从市处非办获悉，近期，最高检公布一起以销售保险理财产品为名的非法集资案例，提醒广大投资人，警惕此类陷阱。

　　●案例

　　2020年12月至2021年1月，嫌疑人唐某等人通过非法手段获取保险公司客户信息，专门挑选缺乏金融领域知识、防范意识较弱的老年人为目标，在杭州市拱墅区、萧山区等地，假冒某保险公司、银行银保中心客服人员的身份，编造代为销售保险理财产品的事实，印制发放虚假保险理财产品宣传册，通过电话营销、线下推销等形式，以高额利息附带赠送米、油等小礼品为诱饵，诱骗被害人购买虚假的基金、理财产品。

　　同时，唐某等人利用某保险公司并购的消息，编造保险公司并购需要重新办理手续等理由，诱使被害人将正规保险账户中的资金转移至该诈骗团伙指定账户。后唐某等人将账户内资金通过转账、取现等方式转移占有。唐某等人骗取20余名被害人共计270余万元。

　　公安机关立案侦查后，以涉嫌诈骗罪对唐某等人提请批准逮捕，并将嫌疑人移交检察机关提起公诉。法院以诈骗罪判处多名被告人有期徒刑十一年六个月至九个月不等，并处罚金。

　　●分析

　　市处非办工作人员分析，针对老年人开展的电话营销、线下推销等形式，尤其是以高额利息附带赠送米、油等小礼品为诱饵，诱骗被害人购买，这些都符合非法集资诈骗案的典型特征。当诈骗犯诱骗被害人将资金转移至团伙指定账户时，被害人就该意识到，此举将造成无可避免的损失。

　　●提醒

　　“广大市民要学会辨别保险产品的真伪，远离陷阱。”市处非办工作人员提醒，购买保险产品前，要通过国家企业信用信息公示系统或相关保险行业网站，核实公司的真实信息，选择正规的公司，可有效降低风险。购买保险产品前，要了解产品的基本要素，包括保险名称、保险期限、保险责任、保费支付方式等。每份保险合同都有一个独特的编号，消费者可以通过保险公司官方网站或者客服电话查询合同编号是否存在，以及该合同的状态信息。如果发现所购买的保险产品存在伪造或欺诈行为，消费者应该及时向相关部门举报，并依法维权，可以向保险公司投诉、向监管机构反映或者通过法律途径解决问题。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    两名12岁女孩经期腹痛 痛经差点“背锅”
    两名12岁女孩经期腹痛 痛经差点“背锅”
    两名12岁女孩经期腹痛 痛经差点“背锅”
        最近，河科大一附院开元院区小儿外科先后接诊了两名急性阑尾炎重症患者，均为12岁女孩，就医前都被误认为痛经。
  • ·洗眼液能不能长期用
  • ·一岁娃娃手脚突然变黄，真相是......
  • ·如何预防下肢静脉血栓？
    		•
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
        绿水青山、历史文化……孟津区有着数不清的自然景观与文化景点。黄河生态廊道犹如一条绿色项链，将孟津区的...
  • ·洛城景斑斓 一起赏秋去
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
    		•
    		 
    新闻排行
  • 中南广场何时能交房？涧西区瀛洲街道...
  • 嵩县第十四届银杏文化节开幕 千年银杏...
  • 洛阳市科技馆新馆何时建成开放？相关...
  • 金秋的风还是吹到了洛阳【海报】
  • 接待游客1290.14万人次！2023洛阳河洛...
  • 一岁娃娃手脚突然变黄，真相是......
  • 江凌与中国人民银行河南省分行行长王...
  • 瀍河区巨龙小学拆扩建项目投用
  • 洛阳既有住宅加装电梯提取公积金政策...
  • 洛宁县马店镇关庙村：致富“金果”促振兴
    		•
    百姓呼声
    网友投诉：老城区九龙鼎城市书房设雅座
    洛邑古城内有牦牛供游客拍照有无必要？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    从政坊 秋色怡人

    愉悦观赏 天鹅湖

    【红尘视觉】赏菊

    光影 老城
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605