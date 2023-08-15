暖热天气继续 本周后期洛阳气温明显下降

洛阳今日晴天到多云，气温12℃～28℃。 昨日，河南多地最高气温接近30℃。当天，广东和河南的最高气温几乎一样。今日，河南依旧是罕见暖热天气。 在低空暖低压控制下，外加天气晴朗，太阳辐射强，河南部分地区午后气温超过28℃，部分地区最高气温接近30℃，比南方一些地方还要热，夏天仿佛回来了。 中国天气网提示，此次大回暖仍在持续，预计11月1日前后，中东部地区达到气温阶段性高点，西北地区东部、华北、黄淮、江淮等多地最高气温偏暖同期罕见，多地或打破同期最高气温月纪录，北京、天津、石家庄、太原、西安、郑州等地有可能创下有气象记录以来11月最暖纪录。 市气象台根据最新气象资料分析，本周前期我市受高空西北气流控制，以晴好天气为主，气温较高，中后期云系较多。11月4日前后，受下滑槽和地面冷空气影响，我市有一次大风天气过程，气温较前期有明显下降。 最近几天天气预报 今日：晴天到多云，气温12℃～28℃。 明日：晴天转多云，气温14℃～28℃。 11月2日(周四)：多云，西北风4级左右，气温14℃～27℃。 11月3日(周五)：多云间阴天，气温12℃～22℃。 11月4日(周六)：多云到晴天，西北风4级~5级，气温10℃～21℃。 11月5日(周日)：晴天间多云，西北风4级~5级，阵风7级左右，气温9℃～17℃。 11月6日(周一)：晴天间多云，气温6℃～16℃。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博)