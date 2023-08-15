大反转！洛阳气温将“断崖式”下降

“洛阳气象”微信公众号今日发布最新天气预报，11月4日前后受下滑槽和地面冷空气影响有一次大风天气过程，气温较前期有明显下降。
“洛阳气象”微信公众号今日发布最新天气预报，11月4日前后受下滑槽和地面冷空气影响有一次大风天气过程，气温较前期有明显下降。
“洛阳气象”微信公众号今日发布最新天气预报，11月4日前后有一次大风天气过程，气温较前期有明显下降。
根据最新气象资料分析，未来一周周前期我市受高空西北气流控制，以晴好天气为主，气温较高，周中后期云系较多。11月4日前后受下滑槽和地面冷空气影响有一次大风天气过程，气温较前期有明显下降。
具体预报：
今天夜里：晴天间多云。
10月31日(周二)：晴天到多云，气温12～28℃。
11月1日(周三)：晴天转多云，气温14～28℃。
11月2日(周四)：多云，西北风4级左右，气温14～27℃。
11月3日(周五)：多云间阴天，气温12～22℃。
11月4日(周六)：多云到晴天，西北风4到5级，气温10～21℃。
11月5日(周日)：晴天间多云，西北风4到5级，阵风7级左右，气温9～17℃。
11月6日(周一)：晴天间多云，气温6～16℃。⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605