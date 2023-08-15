洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

大反转！洛阳气温将“断崖式”下降
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: “洛阳气象”微信公众号 2023.10.30 21:19

　　“洛阳气象”微信公众号今日发布最新天气预报，11月4日前后有一次大风天气过程，气温较前期有明显下降。

　　根据最新气象资料分析，未来一周周前期我市受高空西北气流控制，以晴好天气为主，气温较高，周中后期云系较多。11月4日前后受下滑槽和地面冷空气影响有一次大风天气过程，气温较前期有明显下降。

　　具体预报：

　　今天夜里：晴天间多云。

　　10月31日(周二)：晴天到多云，气温12～28℃。

　　11月1日(周三)：晴天转多云，气温14～28℃。

　　11月2日(周四)：多云，西北风4级左右，气温14～27℃。

　　11月3日(周五)：多云间阴天，气温12～22℃。

　　11月4日(周六)：多云到晴天，西北风4到5级，气温10～21℃。

　　11月5日(周日)：晴天间多云，西北风4到5级，阵风7级左右，气温9～17℃。

　　11月6日(周一)：晴天间多云，气温6～16℃。⑥
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    一岁娃娃手脚突然变黄，真相是......
    一岁娃娃手脚突然变黄，真相是......
    一岁娃娃手脚突然变黄，真相是......
        一岁的娃娃手心、脚心发黄，90后小夫妻带着孩子前往洛阳市妇幼保健院(河南省第二儿童医院)文仲院区(以下简称...
  • ·如何预防下肢静脉血栓？
  • ·怎样有效甩掉脂肪肝？
  • ·世界卒中日：1分钟自测脑卒中风险
    		•
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
    大河奔流入天际 穿珠成链景壮美
        绿水青山、历史文化……孟津区有着数不清的自然景观与文化景点。黄河生态廊道犹如一条绿色项链，将孟津区的...
  • ·洛城景斑斓 一起赏秋去
  • ·漫游山间品秋韵 游园观景乐健身
  • ·谷粟成熟季 乡间走一走
    		•
    		 
    新闻排行
  • 中南广场何时能交房？涧西区瀛洲街道...
  • 国家技术转移郑州中心洛阳分中心获授牌
  • 伊洛河（洛阳段）入选全国美丽河湖优...
  • 中铝洛阳铜加工有限公司：深化改革 产...
  • 日咖夜酒 打造青年休闲打卡地
  • 中国好苹果大赛（2023）河南赛区总决...
  • 洛宁县正好铅笔厂：小铅笔闯出国际大市场
  • 全国香菇产业创新发展大会在洛举行
  • 洛阳LYC汽车轴承科技有限公司：抢抓风...
  • 洛阳市科技馆新馆何时建成开放？相关...
    		•
    百姓呼声
    网友投诉：老城区九龙鼎城市书房设雅座
    洛邑古城内有牦牛供游客拍照有无必要？
    精彩图片
    生态宜居 美丽洛阳【组...
    省运会社会组广播体操...
    英仙座流星雨惊艳登场...
    洛阳制甲师：复原冰冷...
    精彩热帖

    光影 老城

    洛宁连宝河大峡谷

    游白马寺

    隋唐园秋色浓
    /遛牛
    /神都多丽人
    /陆浑雨中行
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605