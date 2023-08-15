大反转！洛阳气温将“断崖式”下降

“洛阳气象”微信公众号今日发布最新天气预报，11月4日前后受下滑槽和地面冷空气影响有一次大风天气过程，气温较前期有明显下降。

“洛阳气象”微信公众号今日发布最新天气预报，11月4日前后受下滑槽和地面冷空气影响有一次大风天气过程，气温较前期有明显下降。 “洛阳气象”微信公众号今日发布最新天气预报，11月4日前后有一次大风天气过程，气温较前期有明显下降。 根据最新气象资料分析，未来一周周前期我市受高空西北气流控制，以晴好天气为主，气温较高，周中后期云系较多。11月4日前后受下滑槽和地面冷空气影响有一次大风天气过程，气温较前期有明显下降。 具体预报： 今天夜里：晴天间多云。 10月31日(周二)：晴天到多云，气温12～28℃。 11月1日(周三)：晴天转多云，气温14～28℃。 11月2日(周四)：多云，西北风4级左右，气温14～27℃。 11月3日(周五)：多云间阴天，气温12～22℃。 11月4日(周六)：多云到晴天，西北风4到5级，气温10～21℃。 11月5日(周日)：晴天间多云，西北风4到5级，阵风7级左右，气温9～17℃。 11月6日(周一)：晴天间多云，气温6～16℃。⑥