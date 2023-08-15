接待游客1290.14万人次！2023洛阳河洛文化旅游节圆满落幕

10月26日，2023洛阳河洛文化旅游节圆满落下帷幕。记者30日从2023洛阳河洛文化旅游节组委会办公室获悉，2023洛阳河洛文化旅游节期间，全市共接待游客1290.14万人次，旅游收入110.04亿元。

10月26日，2023洛阳河洛文化旅游节圆满落下帷幕。记者30日从2023洛阳河洛文化旅游节组委会办公室获悉，2023洛阳河洛文化旅游节期间，全市共接待游客1290.14万人次，旅游收入110.04亿元。

据介绍，本届河洛文化旅游节以“新文旅 新体验 新消费”为主题，秉承“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”办节理念，主要呈现以下亮点：

“青春洛Young 潮享消费”青年时尚消费季启动现场（资料图）

突出“新文旅”，拉动新消费。深入挖掘厚重历史文化底蕴，将传统文化与现代旅游相结合，持续丰富文旅消费新业态，激发文旅消费新活力。今年河洛文化旅游节期间，洛邑古城、老城十字街、广州市场步行街、西工小街等特色夜间文旅消费集聚区策划举办汉服秀、美食节等活动，带动壮大“吃、住、行、游、购、娱、康、演”等夜间文旅消费业态，吸引众多市民游客打卡消费。同时，洛阳以“青春洛Young 潮享消费”为主题，举办2023洛阳青年时尚消费季活动，为游客、市民带去更多消费福利和消费新体验，促进旅游“流量”转换为消费“增量”。

神都梦华国风音乐会（资料图）

聚焦“汉服热”，引领新潮流。借力“洛阳汉服”火爆出圈之势，将汉服元素融入文旅业态，拉长产业链条，做大做强汉服经济。今年河洛文化旅游节期间，洛阳举办汉服时尚设计周、汉服民乐会、汉服时装秀等活动，围绕汉服文化传承、汉服产业发展成果、汉服文化交流等内容，通过情景演绎、实物陈列、图片视频展示等，讲述中华千年服章之美、礼仪之美，同时依托抖音、快手、小红书、B站等移动端传播途径，展示洛阳汉服新产品、新业态，持续提升洛阳汉服知名度和美誉度。

全国首部数字行浸演艺项目《寻迹洛神赋》（资料图）

丰富“新场景”，增强新体验。围绕深体验、夜经济、可重复“三个着力点”，创新活动内容，丰富活动场景，满足青年群体的多元化需求。今年河洛文化旅游节期间，洛阳博物馆首次推出“神秘客·洛小文夜探博物馆”沉浸式讲解服务，由专属讲解员洛小文和演员们，以精彩的代入式讲解和沉浸式演出带领游客一起走进洛阳跌宕起伏的十三朝历史；隋唐洛阳城国家遗址公园推出的《风起洛阳》虚拟现实全感剧场，融合实景、角色扮演、真人演绎等多种娱乐形式，打造虚拟和现实深度融合的数字化文化体验线下场景；洛阳古墓博物馆推出包含“壁画人物穿越”装束复原、“全园剧集”NPC穿越等主题的“逛古博剧好玩”剧本娱乐活动，让游客“一秒入戏”。

瞄准“新户外”，培育新品牌。聚焦乡村旅游产业，强化市县多方联动，瞄准户外、民宿等文旅新业态，打造乡村旅游新产品、新模式。今年河洛文化旅游节期间，首届洛阳黄河小浪底钢琴音乐节、“河洛风光，大美涧西”露营派对联盟、首届洛水昌谷户外露营节、“伊水青风”新户外活动、汝阳县第三届稻田音乐节等一系列丰富多彩的户外活动精彩上演，满足了游客的多样化需求，丰富的场景、沉浸的体验让游客在观景的同时慢下脚步、享受生活。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 孙鹏飞 孟令杰）