央媒观洛｜河南洛阳西工区深入推进老旧小区改造 倾听居民想法 难题找到解法

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，河南省不断推进老旧小区改造，鼓励各地按照各自条件和居民要求，因地制宜改出特色、改出成效，努力改善群众居住条件。

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河南省洛阳市西工区承担了全市中心城区54%的老旧小区改造工作，点多、面广、任务重。主题教育开展以来，西工区充分发挥党组织引领作用，以集中连片改造、拆围墙拆违建为抓手，增加公共服务设施，满足群众需求，并以党建带动物业建设，做好“改好之后更要管好”的后半篇文章，取得了良好效果。

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，河南省不断推进老旧小区改造，鼓励各地按照各自条件和居民要求，因地制宜改出特色、改出成效，努力改善群众居住条件。

记者在洛阳市西工区发现，这里承担了全市中心城区54%的老旧小区改造工作，点多、面广、任务重。西工区充分发挥党组织引领作用，以集中连片改造、拆围墙拆违建为抓手，增加公共服务设施，满足群众需求，并以党建带动物业建设，做好“改好之后更要管好”的后半篇文章，取得了良好效果。

截至目前，西工区完成约450个老旧小区改造提升，延伸500多个小区规范物业管理，加装近200部电梯。社区医疗、养老、托育、体育等公共服务要素进一步丰富，“15分钟生活圈”惠及25.4万老旧小区居民。

集中连片改造，为公共服务拆出空间

在西工地小区采访，翻开过去的照片，发现小区内违建不少、设施老旧。

“西工地小区的楼，基本是上世纪七八十年代各个单位自建的住宅楼。一直以来，缺乏规划和管理。围墙多、违建多，挤占了公共服务空间，连建个热力交换站的地方都找不到。结果，小区虽在市中心，却几十年没法供暖。”光明社区党委书记王智刚说。

“在西工区，这样的情况很普遍。老旧城区拥挤，缺乏规划，改造的关键是为公共服务落地找到空间。”西工区委书记王进说，“我们逐步形成了整街连片、组团改造、拆除围墙、释放公共服务空间的改造思路。”

西工区从拆围墙、拆违建开始推动老旧小区改造，累计拆除围墙5000多米，拆除违建3万余平方米，涉及约90个小区；利用腾出的空间，建成游园、绿地、社区书屋、供暖排水等公共服务设施420多处，直接惠及4.5万多名居民。

老旧小区改造中，西工区注重发挥党组织的作用。以西工地小区为例，涉及市发改委、财政、税务等20多家政府部门，区委主动协调，常委班子成员各领任务，走访各个单位，一项项捋顺了产权、规划问题，为改造开道；街道和社区党组织一面监督施工，另一面动员老党员，带头拆除自家违建，挨家挨户发动群众，主动化解改造中的各种矛盾。

如今，西工地小区通过拆除1200多米的围墙、1500多平方米的违建，建起了200平方米的小游园、350平方米的小广场，原本2米宽的窄巷拓展打造成了7米宽的特色文旅街。所有楼栋粉刷一新，改造后，看得见的道路宽阔、齐整，看不见的地下管网则一揽子解决了暖气、污水、雨水、强电、弱电、电信等问题，还建起了社区书屋、健身广场。热力交换站难题迎刃而解，曾经一墙之隔、互不往来的小区居民，在拆除围墙、共建共享的模式下，邻里关系越来越和谐。

阶梯收费、增加阳光房，让加装电梯顺利推进

一大早，家住西工区西工街道交通花园小区5号楼1楼的69岁的刘兰荣老人，和楼上3户邻居一起到附近集市买回了几十盆鲜花，把因加装电梯而额外增加的阳光房装饰一番。

“老旧小区改造里，加装电梯一直是个难题。”王进说，老旧小区往往老人居多，电梯有着现实需要，加装电梯是件实实在在的好事。可是不同楼层意愿不同，愿意承担的成本也不同，居民之间难以达成一致，“好事却不好办。交通花园小区探索的一梯一策、平层入户、阶梯收费、增加阳光房的办法，解决了大问题。”

刘兰荣坦言，他当初并不支持加装电梯，“我住一楼，电梯对我没啥用，高耸的电梯还要遮挡我家采光，我是确实有点不乐意。”

面对群众各不一样的诉求，街道和社区党组织积极行动起来，充分尊重群众意见，动员他们选出信得过的老党员组成业主委员会，协商解决加装电梯的问题。

“涉及群众切身利益，强推肯定不行。我们挨家挨户收集意见，多次召开业主大会，倾听每个人的想法，并与设计、施工企业积极沟通，具体楼栋具体分析，逐渐形成了一梯一策、平层入户的办法，电梯直接通到居民家里，最大化便利居民出行。”交通花园小区业主委员会副主任武增民说，“小区住的大多是一个系统的老职工，每个人开诚布公，讲出心里的想法，相互之间多少都能体谅。慢慢地，分层、阶梯收费的办法为大家所接受，楼层高就多交点，这也合理。”

那影响一楼采光的问题，咋解决？

“大家集思广益，几名退休的工程师想出了把入户的电梯平台包起来，变成阳光房的办法！”武增民说。最后，交通花园小区业委会形成了一整套改造的想法，报到上级党组织及市里有关部门，很快得到了批准。

加了阳光房，刘兰荣十分开心，“从电梯间直通客厅，包起来的阳光房足有14平方米，成本才花了1万多元。采光更好了，面积更大了，相当于多了一个小客厅！对这样的电梯加装，俺这一楼的住户，也完全支持！”

照顾各方诉求，公平分配成本，增加住户空间，从交通花园小区发源的办法，很快在全区推广。据统计，截至目前，西工区已完成近200部老旧小区加装电梯的任务。这一做法也在洛阳全市得到推广。

党建+物业，做好物业管理后半篇文章

“老旧小区之所以破败，长期没有有效的物业管理是个重要原因。不解决这个问题，就是改造完了，也免不了‘一年新，两年旧，三年回到老模样’。”汉屯路街道党工委书记柳瑞丽坦言，“做好老旧小区改造后，物业管理的后半篇文章和改造一样重要。”

2021年年中，健康新村开始改造，与此同时，街道和社区党组织先行一步，引入新物业，并成立了以社区党委副书记霍丽茹兼任书记的健康新村物业党支部，成员包括物业公司负责人、居民和老党员代表。

“改造中，物业党支部身先士卒，动员党员、群众主动拆违，配合改造。改造完成后，发挥的作用更大。”霍丽茹说，“我们定期召开支部会议，邀请物业公司工作人员和居民参加，大家面对面协商诉求，确定并适时调整物业服务内容、收费标准。标准一经确定，就由党支部监督落实，物业干好工作，居民按时交纳物业费，大家的心拧成了一股绳。”

健康新村的变化，居民李继涛看在眼里、喜在心里，“在物业党支部的支持和监督下，物业的安保、卫生、维修等本职工作尽心尽力，纠正居民不当行为的时候也有了底气，小区环境得到了维护。眼看小区环境好了，管理跟上了，越来越多搬出去的居民回来了，交物业费的也多了，物业更有干劲了！形成了良性循环，咱这小区能不好吗？”

“现在小区住户物业费上交比例从原来的不到30%提高到了80%，总量大了，我们就和物业商量，降低了每户的缴费金额，每户每月物业费平均也就20元。”霍丽茹说。

“现在是越住越舒心！”李继涛坦言，越来越多像他一样的居民，因为看到了小区的积极变化，积极投身到了社区活动当中，“我们组织了文艺表演队，现在有40多人，还在不断增长！”

“老旧小区改造一个，党支部就要建立一个；老旧小区改造到哪里，党组织作用就发挥到哪里。通过党组织引领，积极动员群众身边的老党员参加管理，用身边人管身边事，这是我们的一条重要经验。”王进说。

据统计，西工区已组建小区、楼院、物业党支部330余个，覆盖了776个小区、楼院，对老旧小区改造和改后的维护、管理都起到了重要作用。（记者 毕京津）①