免申即享！洛阳市今年继续实施失业保险稳岗返还政策

30日，记者从洛阳市社保中心获悉，为帮助企业纾困解难，稳定就业岗位，今年洛阳市继续实施失业保险稳岗返还政策，并积极推行“免申即享”经办模式，企业无需提交申请即可享受稳岗资金返还。

30日，记者从洛阳市社保中心获悉，为帮助企业纾困解难，稳定就业岗位，今年洛阳市继续实施失业保险稳岗返还政策，并积极推行“免申即享”经办模式，企业无需提交申请即可享受稳岗资金返还。

据了解，失业保险的功能主要包括保障生活、预防失业和促进就业，旨在为非因本人原因而失去工作并失去工资收入的劳动者提供一定时期的基本生活保障及再就业服务，是社会保障体系的重要组成部分。

参保企业上年度未裁员或裁员率不高于上年度全国城镇调查失业率控制目标，30人(含)以下的参保企业裁员率不高于参保职工总数20%的，可以享受稳岗资金返还。大型企业按企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的30%返还，中小微企业按60%返还。社会团体、基金会、社会服务机构、律师事务所、会计事务所、以单位形式参保的个体工商户参照实施。

洛阳市社保中心相关负责人介绍，此次稳岗资金返还推出了“免申即享”经办模式，企业无需提交申请即可享受稳岗资金返还。不过，在享受稳岗资金返还前，还需要参保企业提前通过网厅维护好单位社会统一信用代码、银行账户、联系电话等基础信息。各级经办机构主动对企业名单进行筛选、审核后，信息系统将“稳岗返还确认信息”推送至符合发放条件的企业。

参保企业可使用数字证书(CA)登录河南省社会保障网上服务平台(https://siwsfw.hrss.henan.gov.cn)中的“单位办事通道”进行信息维护及信息确认。没有数字证书(CA)的参保企业可到各级社保大厅或便民服务(银行)网点进行信息维护及信息确认。企业完成稳岗返还信息确认后，各级经办机构通过银行将稳岗返还资金发放至企业的对公账户。

该负责人提醒，为使该惠企政策应享尽享，请有失业保险历史欠费的参保企业及时清缴欠费。稳岗返还资金用途以人社部发〔2019〕23号文件规定为准，即“稳岗返还资金主要用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等稳定就业岗位相关支出”。用人单位应建立失业保险稳岗返还资金使用台账备查。该政策执行期限至2023年12月31日。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 胡宏亮）