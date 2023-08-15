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洛阳市科技馆新馆何时建成开放？相关部门回复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.10.30 11:17

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：位于伊滨区的洛阳市科技馆新馆何时建成开放？参观需要提前预约吗？

　　洛阳市科技局回复：洛阳市科技馆新馆(洛阳科学中心)项目是按照洛阳市委、市政府决策部署，由洛阳国宏投资控股集团有限公司下属子公司洛阳国宏科技发展有限公司所承接的省、市重点项目，建成后将成为集科普教育、科技交流、趣味体验、主题研学、休闲旅游、科技创新、科技孵化等功能为一体的大型科学文化综合体、青年友好型城市会客厅。

　　经我局对接相关单位了解，目前新馆主体工程已经完成，正在进行内部装修等工作，预计2024年底正式交付使用。具体开放时间及参观要求，需待建筑整体工程完工交付后确定。

　　>>>点击查看原帖
[ 责任编辑：唐好优 ]
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